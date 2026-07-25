Технологии

Принят закон о патентовании IT-решений: компании смогут защитить код и алгоритмы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Совет Федерации принял закон, позволяющий патен...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Совет Федерации одобрил закон, который снимает барьеры для патентования российских IT-разработок. Теперь программный код, алгоритмы, нейросети и графические интерфейсы можно защищать как изобретения. Автор закона, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заявила, что это выведет IT-компании из серой зоны и повысит их капитализацию.

По словам сенатора, новые нормы позволят компаниям включать разработки в нематериальные активы, увеличив стоимость бизнеса и защитив технологии от копирования. «Эти программные алгоритмы, IT-решения будут составлять активы компаний», — отметила Гумерова в интервью «Вестям».

Чтобы закон заработал в полную силу, потребуется принять три подзаконных акта. Работа над ними уже ведется министерством экономического развития совместно с Роспатентом. Гумерова подчеркнула необходимость разъяснительной работы с IT-компаниями, чтобы они осознали выгоды патентования. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

В Steam началась бесплатная раздача игры с кооперативом и PvP

Технологии

день назад

Рязанская «Альфа-М» создала систему слежения за дронами без радара

уничтожение тараканов зеленоград

Технологии

4 часа назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

обслуживание принтеров brother в Москве

Новости России

день назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Технологии

день назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы

Кулинария

6 часов назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

день назад

iPhone Air в России подешевел до 60 тысяч рублей
Экономика
29 минут назад

Поэтапное внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября

С 1 сентября в России начинается поэтапное внед...

Новости России

40 минут назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане стало меньше желающих сменить фамилию, имя и отчество

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов – аграриям: вопрос с топливом решен

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ впервые за долгие годы разрешили охоту на бурого медведя
Мэрия Казани объяснила отсутствие качественных ...
Новости Казани
час назад

Мэрия Казани объяснила отсутствие качественных бесплатных пляжей

Новости России

4 часа назад

Wildberries и Ozon обновляют сервисы: покупателей предупредили о нюансах

Технологии

4 часа назад

Китайский робопес AS2-W умеет танцевать и перевозить 180 кг

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане уборочную кампанию планируют закончить до 1 сентября
«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в К...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом