Принят закон о патентовании IT-решений: компании смогут защитить код и алгоритмы

Совет Федерации одобрил закон, который снимает барьеры для патентования российских IT-разработок. Теперь программный код, алгоритмы, нейросети и графические интерфейсы можно защищать как изобретения. Автор закона, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, заявила, что это выведет IT-компании из серой зоны и повысит их капитализацию.

По словам сенатора, новые нормы позволят компаниям включать разработки в нематериальные активы, увеличив стоимость бизнеса и защитив технологии от копирования. «Эти программные алгоритмы, IT-решения будут составлять активы компаний», — отметила Гумерова в интервью «Вестям».

Чтобы закон заработал в полную силу, потребуется принять три подзаконных акта. Работа над ними уже ведется министерством экономического развития совместно с Роспатентом. Гумерова подчеркнула необходимость разъяснительной работы с IT-компаниями, чтобы они осознали выгоды патентования. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.