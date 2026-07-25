Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Google расширила поддержку голосового помощника Gemini Live на умные колонки и дисплеи первого поколения — Google Home Mini и Google Nest Hub. Теперь эти устройства могут вести живой диалог с пользователем, как сообщает издание Ferra.
Для активации функции требуется подписка Google Home Premium. После её оформления достаточно произнести фразу «Окей, Google, давай поболтаем», чтобы колонка переключилась в режим интерактивного общения.
До этого Gemini Live работал на более новых моделях — Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub (второго поколения), Nest Hub Max и Google Home Speaker. Обновление для старых устройств уже начало распространяться. Представитель Google подтвердил запуск, отметив, что нововведение реализовано на основе пользовательских запросов.
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