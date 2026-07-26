Новый вид обезьян Colobus congoenisis обнаружен в Конго

Международная группа ученых, включая специалистов из Флоридского атлантического университета и Йельского университета, идентифицировала новый вид обезьян в тропических лесах Демократической Республики Конго. Виду присвоено научное название Colobus congoenisis, а местные жители называют его «Ликвели» или «трясущая веткой». Соавтор статьи Джуниор Амбоко выбрал это имя, чтобы отметить природное наследие бассейна реки Конго — это первый примат, названный в честь ДРК.

Обезьяна имеет блестящую черную шерсть, на плечах — подобие плаща, длинный хвост и яркое оранжево-кремовое пятно вокруг рта и носа. Вес животного сравним с маленькой собакой. Ближайший известный родственник — Colobus satanas, генетическое расхождение между видами произошло около 4–5 миллионов лет назад.

По данным израильской газеты The Jerusalem Post, хотя обезьяну наблюдали и раньше (фотографию сделали в 2008 году), официально вид признали после публикации статьи в Journal PLOS One 15 июля. В 2018–2022 годах зафиксировали 114 полевых наблюдений. Ученые отмечают спокойное поведение: при встрече обезьяны не убегают, а забираются выше и наблюдают.