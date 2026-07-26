Технологии

Новый вид обезьян Colobus congoenisis обнаружен в Конго

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Обнаружен новый вид обезьян Colobus congoenisis...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Международная группа ученых, включая специалистов из Флоридского атлантического университета и Йельского университета, идентифицировала новый вид обезьян в тропических лесах Демократической Республики Конго. Виду присвоено научное название Colobus congoenisis, а местные жители называют его «Ликвели» или «трясущая веткой». Соавтор статьи Джуниор Амбоко выбрал это имя, чтобы отметить природное наследие бассейна реки Конго — это первый примат, названный в честь ДРК.

Обезьяна имеет блестящую черную шерсть, на плечах — подобие плаща, длинный хвост и яркое оранжево-кремовое пятно вокруг рта и носа. Вес животного сравним с маленькой собакой. Ближайший известный родственник — Colobus satanas, генетическое расхождение между видами произошло около 4–5 миллионов лет назад.

По данным израильской газеты The Jerusalem Post, хотя обезьяну наблюдали и раньше (фотографию сделали в 2008 году), официально вид признали после публикации статьи в Journal PLOS One 15 июля. В 2018–2022 годах зафиксировали 114 полевых наблюдений. Ученые отмечают спокойное поведение: при встрече обезьяны не убегают, а забираются выше и наблюдают.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Разовая выплата 3000 рублей пенсионерам: правда о новом начислении

Новости России

14 часов назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

чем обрабатывают поля от сорняков в совхозах

Технологии

18 часов назад

AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Интересное в Казани

2 дня назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

yclients услуги настройка в Москве

Новости России

день назад

Росконтроль проверил сливочное масло: что нашли в популярных марках

Кулинария

20 часов назад

Творожное печенье без духовки: мягкий десерт готовится на сковороде

Технологии

12 часов назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Технологии

день назад

Власти США заявили о кибератаках иранских хакеров на водные и энергетические системы
Экономика
56 минут назад

Южная Корея сохранит поставки сахалинского газа до 2028 года

Евросоюз разрешил компаниям до 2028 года оказыв...

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане отметили 100-летний юбилей Гандалифы Каримовой

Кулинария

3 часа назад

Клубника остается целой: секрет густого варенья в горячем сиропе

Кулинария

5 часов назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Технологии

12 часов назад

Россия и Вьетнам расширяют сотрудничество в ядерной медицине
Пик жары: сегодня в Татарстане воздух прогреетс...
Новости Татарстана
5 часов назад

Пик жары: сегодня в Татарстане воздух прогреется до +36 градусов

Новости Казани

15 часов назад

Мэрия Казани объяснила отсутствие качественных бесплатных пляжей

Технологии

15 часов назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub

Технологии

16 часов назад

Patreon увольняет 20% сотрудников и делает ставку на ИИ
«Школьный список покупок как задача со множеств...
Интересное в Казани
5 дней назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат