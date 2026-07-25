Технологии

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Микроспутник «Лобачевский» компании «Геоскан» о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания «Геоскан» сообщила, что микроспутник «Лобачевский» позволяет получать более детализированные изображения сельскохозяйственных угодий по сравнению с распространёнными в России источниками спутниковых данных. Благодаря пространственному разрешению 4 метра на пиксель аппарат превосходит европейские спутники Sentinel с разрешением около 10 метров.

Специалисты компании рассчитали нормализованный вегетационный индекс (NDVI) на основе снимков со спутника. Этот индекс помогает оценивать состояние растительности, отслеживать изменения на полях в течение сезона и формировать временные ряды наблюдений. Для демонстрации возможностей был использован мультиспектральный снимок территории в окрестностях Парижа, на котором отчётливо видны поля с разной вегетационной активностью.

Руководитель проектов «Геоскана» Павел Сироткин отметил, что большинство аналитических сервисов использует данные европейских Sentinel, но доступ к ним для российских пользователей становится сложнее. «Лобачевский» может стать эффективной и недорогой альтернативой западным сервисам, а компактная архитектура аппарата позволяет развернуть полноценную орбитальную группировку за один запуск.

Микроспутник создан на базе платформы «Геоскан 16U». Он оснащён мультиспектральной камерой производства НПО «Лептон» с разрешением 4 метра на пиксель при высоте орбиты 500 км, а также гиперспектральной камерой, разработанной в Самарском университете.

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