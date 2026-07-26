Экономика

Импорт российских удобрений в США вырос почти на миллиард долларов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
США значительно увеличили закупки российских уд...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Соединённые Штаты существенно увеличили объёмы закупок удобрений из России. Сумма поставок приблизилась к одному миллиарду долларов.

Рост импорта зафиксирован на фоне сохранения спроса на российскую продукцию. Конкретные данные о временных рамках не приводятся.

Покупки удобрений остаются одной из статей торговли между двумя странами, несмотря на общую экономическую ситуацию.

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