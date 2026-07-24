Росконтроль проверил сливочное масло: как отличить настоящее от подделки

Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов в российских семьях: его покупают для бутербродов, каш, выпечки и домашних десертов. Но именно этот продукт регулярно становится объектом споров — покупатели хотят понимать, действительно ли внутри пачки сливки, а не заменители молочного жира.

Эксперты Росконтроля регулярно проводят лабораторные исследования сливочного масла и проверяют, соответствует ли продукт заявленному составу. Основное внимание специалисты уделяют наличию растительных жиров, правильности маркировки и безопасности.

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Почему сливочное масло часто проверяют эксперты

Настоящее сливочное масло должно производиться из молочного сырья. Если в продукт добавлены растительные жиры, он уже относится к другой категории — например, к спредам.

По данным исследований качества сливочного масла, опубликованных экспертными организациями, основные нарушения связаны именно с заменой части молочного жира растительными компонентами, несоответствием заявленной жирности и ошибками в маркировке.

Например, в исследованиях Роскачества специалисты отмечали случаи подмены молочного жира растительным, занижения жирности и проблем с маркировкой продукции.

«Покупатель часто ориентируется только на красивую упаковку и цену, но состав продукта остается главным критерием качества», рассказал специалист по пищевой безопасности Андрей Морозов.

Что проверяют в сливочном масле

Лабораторная проверка обычно включает несколько направлений.

Эксперты оценивают:

соответствует ли продукт требованиям ГОСТ;

сколько в нем молочного жира;

есть ли растительные жиры;

соответствует ли фактическая жирность указанной на упаковке;

насколько продукт безопасен с микробиологической точки зрения;

правильно ли производитель указал информацию.

Особое внимание уделяется тому, может ли продукт называться сливочным маслом.

Если вместо молочного жира используется растительный компонент, покупатель получает уже другой продукт, даже если упаковка визуально похожа на привычное масло.

Почему растительные жиры становятся проблемой

Сливочное масло ценят именно за молочный жир, который формирует вкус, аромат и текстуру продукта.

Когда часть молочного жира заменяют дешевыми аналогами, меняются:

вкус;

структура;

свойства при нагревании;

поведение продукта в выпечке.

Человек ожидает получить сливочное масло, но фактически покупает продукт с другим составом.

Эксперты подчеркивают: проблема не в самих растительных маслах как ингредиентах, а в том, что они не должны скрываться внутри продукта, который маркируется как сливочное масло.

Как выбрать настоящее сливочное масло в магазине

Первое, на что стоит смотреть, — состав.

В классическом сливочном масле основным ингредиентом должны быть сливки. Допускается наличие соли в соленых вариантах.

Насторожить могут:

растительные масла в составе;

слишком низкая цена;

слишком длинный список ингредиентов;

нечеткая информация о производителе;

подозрительно высокая жирность без понятного объяснения.

Также важно смотреть на категорию продукта. Например, масло бывает разной жирности:

«Крестьянское» — около 72,5%;

«Любительское» — около 80%;

«Традиционное» — около 82,5%.

Подробнее о составе и характеристиках сливочного масла рассказывают эксперты Роскачества.

Цена не всегда говорит о качестве

Многие покупатели считают, что дорогое масло автоматически лучше дешевого. Но высокая стоимость сама по себе не является гарантией.

Правильнее оценивать:

состав;

производителя;

наличие проверок качества;

условия хранения;

срок годности.

Слишком низкая цена должна насторожить: производство настоящего сливочного масла требует использования молочного сырья, которое не может стоить значительно дешевле аналогов.

Как проверить масло дома

Домашние способы не заменят лабораторию, но некоторые признаки помогут заметить сомнительный продукт.

Обратите внимание:

Цвет

Натуральное сливочное масло обычно имеет оттенок от светло-желтого до желтого. Слишком яркий цвет не всегда говорит о качестве.

Консистенция

Хорошее масло из холодильника достаточно плотное, но при комнатной температуре постепенно становится мягким.

Вкус

У качественного продукта должен быть сливочный вкус без постороннего привкуса, химических или растительных нот.

При этом определить наличие растительных жиров только по внешнему виду невозможно — для этого нужны лабораторные методы.

Почему важно правильно хранить масло

Даже качественный продукт может потерять свойства при неправильном хранении.

Основные правила:

держать масло в холодильнике;

не оставлять его открытым рядом с продуктами с сильным запахом;

использовать чистый нож;

соблюдать срок годности.

Масло легко впитывает посторонние ароматы, поэтому лучше хранить его в закрытой упаковке или специальной масленке.

Можно ли полностью доверять маркировке

Маркировка — важный ориентир, но покупателю все равно стоит изучать состав.

Надписи вроде «натуральное», «фермерское» или «сливочное» сами по себе не заменяют информацию об ингредиентах.

Производитель обязан указывать состав продукта, а потребитель имеет право понимать, что именно он покупает.

«Самый простой совет покупателям — не выбирать масло только по названию на лицевой стороне упаковки. Смотрите состав и условия хранения», рассказал эксперт по качеству продуктов Сергей Лебедев.

Что делать, если масло оказалось некачественным

Если продукт имеет признаки несоответствия:

странный запах;

необычный вкус;

подозрительную консистенцию;

несоответствие состава,

можно обратиться к продавцу или производителю с претензией.

Важно сохранить упаковку, чек и информацию о партии товара.

Почему тема проверки масла остается актуальной

Сливочное масло покупают миллионы людей, поэтому любые исследования качества вызывают большой интерес. Для семьи это не просто продукт для завтрака — это ингредиент для детского питания, выпечки и ежедневного рациона.

Главный вывод экспертов прост: выбирать масло стоит не по яркой упаковке и низкой цене, а по составу и прозрачности производителя. Настоящее сливочное масло должно оставаться продуктом из молочных сливок, а не заменителем с похожим названием.

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