AMD анонсировала серверные процессоры EPYC Zen 6 с 256 ядрами

Компания AMD представила новое поколение серверных процессоров EPYC под кодовым названием Venice, построенных на архитектуре Zen 6. Линейка ориентирована на центры обработки данных, облачные сервисы и научные вычисления, сообщает Ferra.

В серию вошли четыре модели. Базовая версия EPYC 9006 для стандартных серверов оснащается до 96 ядер, а модификация Zen 6c — до 256 ядер. Для особо требовательных задач предназначена серия Venice-X с увеличенным до 1152 МБ кэша на процессор. Также доступна версия с энергоэффективной памятью LPDDR5X для систем искусственного интеллекта.

Процессоры поддерживают 16 каналов оперативной памяти DDR5 нового стандарта, интерфейсы PCIe 6 и CXL 3.1. В чипы добавлены функции управления питанием и усиленная защита. По данным AMD, в тестах новые EPYC показывают производительность в 2,2 раза выше, чем чипы NVIDIA Vera, и на 1,3 раза быстрее топовых Intel Xeon.

Поставки базовой модели EPYC 9006 начнутся в конце 2026 года, остальные версии появятся в течение 2027 года. Информация опубликована порталом RUNET со ссылкой на AMD.