Творожное печенье на сковороде: быстрый рецепт без духовки

Когда хочется домашней выпечки, но включать духовку совсем не тянет, особенно летом или на даче, выручает творожное печенье на сковороде. Оно готовится из простых продуктов, не требует сложной техники и получается мягким, нежным и ароматным.

Главный плюс рецепта — скорость. Тесто замешивается за несколько минут, печенье жарится под крышкой на минимальном огне, а результат напоминает домашнюю выпечку из детства: румяную, теплую и немного ванильную.

Почему творожное печенье получается мягким

Основа рецепта — творог, кисломолочный продукт с плотной, но нежной текстурой. Именно он делает тесто более влажным и мягким, поэтому печенье не выходит сухим даже без духовки.

«Творог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета», говорится в энциклопедии «Википедия».

Для рецепта лучше брать творог 9%. Он достаточно жирный, чтобы печенье получилось нежным, но не слишком влажный. Если творог зернистый, его стоит заранее размять вилкой или пробить блендером.

Ингредиенты для творожного печенья

Для домашнего печенья понадобится:

творог 9% — 250 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

сахар — 50 г;

ванильный сахар — 10 г;

сода — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

растительное масло — 60 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

пшеничная мука — 280 г;

сахарная пудра — 20 г.

Муку лучше просеять. Так тесто получится более ровным, без комков, а печенье — легче по текстуре.

Как замесить тесто для печенья на сковороде

В глубокую миску выложите творог, добавьте яйцо и растительное масло. Разотрите массу до однородности. Чем лучше размят творог, тем нежнее будет готовое печенье.

Затем всыпьте сахар, соль и ванильный сахар. Перемешайте, чтобы крупинки распределились по всей массе.

В отдельной небольшой емкости погасите соду лимонным соком. Смесь начнет активно пениться — это нормальная реакция, которая помогает тесту стать более рыхлым.

«Печенье получается мягким, нежным и ароматным», отмечает автор рецепта.

Сразу перелейте пенную смесь к творожной основе и снова перемешайте.

Сколько муки добавлять в творожное тесто

Просейте муку частями. Не стоит высыпать весь объем сразу: у разных производителей мука впитывает влагу по-разному, а творог тоже бывает более сухим или влажным.

Замесите тесто руками. Оно должно быть мягким, пластичным и не липнуть к пальцам. Если масса слишком влажная, добавьте еще немного муки, но без фанатизма: избыток муки сделает печенье плотным.

Готовое тесто не нужно долго вымешивать. Достаточно собрать его в гладкий ком, чтобы оно держало форму.

Как сформировать творожное печенье

Стол слегка присыпьте мукой и выложите тесто. Разделите его на четыре равные части — так удобнее раскатывать.

Каждую часть раскатайте в пласт толщиной около 3–4 мм. Вырежьте фигурные заготовки формочками, стаканом или обычным ножом.

Если хочется более домашнего вида, можно сделать небольшие ромбики или кружочки. На вкус форма не влияет, но фигурное печенье особенно нравится детям.

Как жарить печенье на сковороде

Сковороду хорошо разогрейте, затем слегка смажьте растительным маслом. Масла должно быть немного: печенье не жарится во фритюре, а аккуратно пропекается на поверхности.

Выложите заготовки, оставляя между ними небольшое расстояние. Накройте сковороду крышкой и готовьте на минимальном огне примерно 3–4 минуты с одной стороны.

Затем переверните печенье и подержите еще 3–4 минуты. Оно должно стать румяным, но не подгореть. Слишком сильный огонь здесь главный враг: снаружи печенье быстро темнеет, а внутри может остаться сыроватым.

Зачем готовить под крышкой

Крышка помогает создать внутри сковороды мягкий жар, похожий на мини-духовку. Благодаря этому печенье не просто обжаривается снизу, а успевает прогреться полностью.

По данным USDA FoodData Central, творог относится к продуктам, для которых в пищевых базах учитывают белки, жиры, углеводы и другие компоненты. Поэтому такая выпечка получается не только сладкой, но и более сытной, чем обычное песочное печенье.

После жарки переложите печенье на блюдо или решетку. Дайте ему немного остыть: в горячем виде оно особенно мягкое и может легко ломаться.

Как подать творожное печенье к чаю

Перед подачей щедро присыпьте печенье сахарной пудрой через ситечко. Она делает поверхность красивой и добавляет легкую сладость без тяжелой глазури.

Подавать такое печенье можно с чаем, молоком, компотом или кофе. Оно хорошо сочетается с ягодами, сметаной, медом и домашним вареньем.

Если хочется более яркого вкуса, в тесто можно добавить немного лимонной цедры, корицы или изюма. Но базовый вариант с ванильным сахаром остается самым универсальным.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Творожное печенье на сковороде особенно выручает там, где нет духовки: на даче, в съемной квартире, на летней кухне или в жаркий день, когда не хочется нагревать помещение.

Рецепт простой, недорогой и понятный. Все продукты легко найти в холодильнике, а готовка не требует миксера, расстойки или долгого ожидания.

Именно поэтому такое печенье быстро становится семейным вариантом «к чаю на скорую руку». Оно мягкое, ароматное, с легкой творожной кислинкой — и при этом готовится быстрее, чем многие успевают сходить за магазинной выпечкой.

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