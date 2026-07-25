Подселение в квартиру с 1 августа: когда новых жильцов могут вселить законно

Сообщения о том, что с 1 августа в квартиры россиян якобы смогут массово подселять посторонних людей, вызвали тревогу у собственников и нанимателей жилья. На деле речь не идет о новом федеральном правиле, которое позволяет заселять незнакомцев без оснований.

Юристы подчеркивают: ситуации, когда в квартире появляются новые жильцы, действительно возможны, но они уже регулируются действующим жилищным и гражданским законодательством. Все зависит от статуса жилья, состава собственников, договора найма и конкретных документов.

Новые жильцы в квартире: почему возникли слухи

Поводом для обсуждений стали публикации о «подселении с августа». Такие формулировки быстро расходятся в соцсетях, потому что затрагивают одну из самых чувствительных тем — безопасность собственного жилья.

Однако эксперты по недвижимости отмечают: универсального правила, по которому в квартиру можно вселить любого человека без согласия владельца или законных оснований, в России нет.

«Никакого нового закона, который с 1 августа разрешал бы массово подселять незнакомых людей в квартиры россиян, не принято. Если такие публикации появляются, необходимо проверять, на какие нормативные акты они ссылаются», отметил эксперт по недвижимости Кирилл Рощин.

Именно поэтому важно отделять реальную правовую ситуацию от пугающих заголовков. В одних случаях согласие других жильцов действительно требуется, в других вопрос решается через собственника, наймодателя или суд.

Когда собственник может вселить человека в квартиру

Если квартира принадлежит одному собственнику, он вправе распоряжаться своим жильем в рамках закона: проживать в нем сам, сдавать, регистрировать членов семьи или иных лиц, заключать договор найма.

Право собственности на жилье дает владельцу широкие возможности, но не отменяет требований регистрационного учета, санитарных норм, правил пользования помещением и прав других лиц, если они есть.

Регистрация по месту жительства сама по себе не делает человека собственником квартиры. Она подтверждает место проживания или пребывания, но не дает права распоряжаться недвижимостью как владелец.

«Каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Универсального правила, позволяющего подселить любого человека в чужую квартиру без законных оснований, не существует», пояснил эксперт по жилищному праву Егор Ланской.

Долевая собственность: почему все сложнее

Больше всего конфликтов возникает в квартирах с долевой собственностью. Если жилье принадлежит нескольким людям, один владелец доли не всегда может свободно вселить постороннего человека без учета прав остальных.

Согласно статье 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование имуществом в долевой собственности осуществляются по соглашению всех участников. Если договориться не удается, порядок пользования может определить суд.

На практике это означает, что собственник доли вправе пользоваться своим имуществом, но его права не должны нарушать права других совладельцев. Особенно сложными становятся споры в однокомнатных квартирах, где физически выделить отдельную комнату невозможно.

Если один из собственников пытается поселить в квартиру третье лицо, остальные участники долевой собственности могут оспаривать такие действия. В отдельных случаях спор заканчивается судебным решением о порядке пользования жильем.

Муниципальная квартира: как работает соцнаем

Для квартир, занимаемых по договору социального найма, действуют особые правила. Наниматель не является собственником жилья, поэтому не может распоряжаться им так же свободно, как владелец приватизированной квартиры.

Статья 70 Жилищного кодекса РФ предусматривает, что наниматель может вселить в жилое помещение супруга, детей и родителей с письменного согласия членов своей семьи, включая временно отсутствующих. Для вселения других граждан дополнительно требуется согласие наймодателя.

Юрист в сфере ЖКХ Марина Соколова отмечает, что такие решения не принимаются произвольно.

«В муниципальном жилье важно учитывать не только желание нанимателя, но и согласие членов семьи, позицию наймодателя и требования жилищного законодательства», сказала юрист Марина Соколова.

Исключения также предусмотрены законом. Например, для вселения к родителям их несовершеннолетних детей согласие остальных членов семьи нанимателя и наймодателя не требуется.

Могут ли прописать человека без согласия проживающего

Ответ зависит от того, кто именно не согласен и какими правами он обладает. Если против выступает просто зарегистрированный жилец, но он не собственник и не имеет самостоятельного права решать вопрос о вселении, его позиция может не быть определяющей.

Другое дело — собственник, участник долевой собственности или член семьи нанимателя по договору соцнайма. В этих случаях согласие может иметь юридическое значение.

Важно понимать разницу между проживанием и регистрацией. Человек может быть зарегистрирован по месту жительства только при наличии законного основания: права собственности, договора найма, согласия собственника или другого документа, подтверждающего право пользования помещением.

Если регистрация оформлена незаконно или человек фактически не проживает в квартире, это можно оспаривать через МВД, суд или другие уполномоченные органы.

Что делать, если в квартире появился новый жилец

Собственникам и нанимателям не стоит действовать на эмоциях. Сначала нужно выяснить правовое основание: кто вселил человека, есть ли договор, регистрация, согласие собственника, решение суда или документы по соцнайму.

Специалист по жилищным спорам Ольга Веденская советует внимательно проверять документы, связанные с правом собственности и регистрацией жильцов.

«Если возникают вопросы о законности регистрации или вселения другого человека, нужно запросить документы и обратиться за консультацией к юристу или в уполномоченные органы», рекомендовала специалист Ольга Веденская.

При долевой собственности стоит проверить выписку из ЕГРН и порядок пользования помещением. В муниципальной квартире — договор социального найма и состав зарегистрированных членов семьи. Если речь идет о спорной регистрации, можно обратиться в подразделение по вопросам миграции МВД или в суд.

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