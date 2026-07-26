Технологии

Климатические камеры для испытаний электроники запустили в Ростехе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На предприятии холдинга «Росэл» компания «РТ-Техприемка» (входит в Ростех) ввела в эксплуатацию комплекс климатических камер. Оборудование предназначено для проверки электронных компонентов и готовых изделий в экстремальных условиях.

В состав комплекса вошли камеры тепла-холода и тепла-холода-влаги, способные воспроизводить температуры от −70 до +180 °C. С их помощью специалисты могут оценивать устойчивость продукции к сильным морозам, нагреву и воздействию влажности.

Перед началом работы оборудование прошло настройку, пуско-наладочные работы и первичную аттестацию. Сотрудники предприятия обучились использованию программного обеспечения, методикам испытаний и техническому обслуживанию камер.

Новый комплекс позволяет проводить проверки непосредственно на месте производства, получая данные о характеристиках изделий без привлечения сторонних испытательных площадок.

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