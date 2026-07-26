Технологии

Microsoft усилит защиту Windows от пиратских активаторов через TPM

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Microsoft намерена внедрить новую защиту в Windows, которая помешает работе пиратских активаторов. Компания планирует обязать KMS-серверы проходить проверку подлинности через модуль TPM.

TPM-чип должен будет подтвердить, что сервер работает на проверенном оборудовании. Это не позволит нелегальным активаторам использовать поддельные KMS-серверы.

Нововведение в первую очередь рассчитано на корпоративных клиентов, которые используют KMS для лицензирования Windows в своих сетях.

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