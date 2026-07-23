Косатки у берегов Мексики разбивают гигантских рыб в игре

У побережья Мексики учёные засняли необычное поведение косаток: хищники с огромной силой таранят гигантских солнечных рыб, отчего те буквально взрываются. Исследователи предполагают, что это может быть формой игры или способом обучения молодняка.

На видео, снятом в июле 2024 года, одна косатка удерживает мёртвую рыбу, а другая на скорости врезается в неё, разбрасывая добычу на тысячи кусков. Второй подобный случай зафиксирован в сентябре 2025 года в Калифорнийском заливе.

По данным The Guardian, учёные не исключают, что таким образом косатки кормят детёнышей, но также допускают игровой мотив. Морской биолог Эрик Игера отметил, что эти животные известны социальными причудами — они резвятся на волнах, бросают водоросли и даже носили мёртвых лососей как шляпы.