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31 человек утонул в Татарстане с начала года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
С начала года в Татарстане утонул 31 человек, в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала 2024 года в водоемах Татарстана погиб 31 человек, включая троих детей. Спасателям удалось предотвратить гибель 25 человек, среди которых шестеро несовершеннолетних. Эти данные на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям привел главный государственный инспектор по маломерным судам республики Денис Мокеев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число утонувших сократилось: тогда жертвами воды стали 44 человека, четверо из них — дети. Спасли в прошлом году 26 взрослых и 4 детей. Всего в этом году зафиксировано 45 происшествий на воде, что меньше, чем 58 годом ранее.

Большинство случаев гибели произошло летом, однако один житель республики провалился под лед. Остальные трагедии связаны с падением в воду с берега и сооружений (15 случаев), купанием в необорудованных местах (9), инцидентами с маломерными судами (4) и падениями с сапбордов (2).

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