Технологии

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Qualcomm готовит Snapdragon 4 Gen 6 для бюджетн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Qualcomm готовит новый процессор для недорогих смартфонов — Snapdragon 4 Gen 6. Согласно утечке, чип впервые в бюджетной линейке обзаведется выделенным модулем для задач искусственного интеллекта.

Модель SM8475 будут производить по 4-нанометровому техпроцессу на заводах TSMC. В основе — два производительных ядра Kryo Gold (предположительно Cortex-A78) и шесть энергоэффективных Kryo Silver (Cortex-A55). За графику отвечает видеочип серии Adreno 600.

Новинка получит отдельный процессор для ИИ и DSP Hexagon. Точных цифр прироста производительности пока нет. Также чип поддерживает LPDDR5, UFS 3.1 и 5G, но скорость USB-порта останется на уровне USB 2.0.

Официального анонса Snapdragon 4 Gen 6 пока не было. Утечка раскрывает основные характеристики, но точные сроки выхода и цены неизвестны.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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