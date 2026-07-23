Жительница Нижнекамска перевела мошенникам 834 тысячи рублей

Жительница Нижнекамска лишилась 834 780 рублей после того, как в мессенджере ей пришло сообщение с просьбой перейти по ссылке и ввести данные от госуслуг. Сразу после этого пришло уведомление о входе в личный кабинет из другого города, сообщает Татар-информ.

Затем девушке позвонили якобы сотрудники Росфинмониторинга и заявили, что на её имя открыт банковский счёт, с которого деньги ушли за границу. Под диктовку злоумышленников она сняла наличные с нескольких карт и перевела через банкоматы и салоны связи на неизвестные счета.

Когда потерпевшая поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.