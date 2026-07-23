Технологии

Claude научился запоминать действия пользователя по записи экрана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Чат-бот Anthropic Claude получил новую функцию: теперь он может запоминать последовательность действий пользователя, просматривая запись экрана. Вместо того чтобы каждый раз заново описывать задачу, достаточно один раз показать процесс, комментируя свои шаги. Claude анализирует запись и сохраняет её как «готовый навык».

Ранее пользователям приходилось либо повторно объяснять весь процесс, либо полагаться на то, что ИИ запомнит команду «сделай как в прошлый раз». Новая возможность упрощает взаимодействие с ботом.

Функция доступна подписчикам тарифов Pro, Max и Team в настольной версии приложения, в разделе Cowork. Чтобы воспользоваться ей, нужно открыть чат, нажать кнопку «+», выбрать «Записать навык» и запустить запись экрана, попутно объясняя свои действия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Интересное в Казани

6 часов назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин

как эффективно избавиться от тараканов в домашних условиях

Наука

22 часа назад

Умерла профессор КФУ Резеда Мухаметшина

Интересное в Казани

3 дня назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

ограждения кровли цена монтажа в Москве

Технологии

день назад

Приложения с ИИ заполонили App Store, но их почти не скачивают

Технологии

день назад

Telegram запускает встроенный криптокошелек Gram

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

2 часа назад

Банк ДОМ.РФ профинансирует реставрацию объекта культурного наследия «Дом с подсолнухами» в центре Казани

Технологии

день назад

Глава ИИ-инфраструктуры XPeng уходит в OpenAI
Новости Татарстана
минуту назад

В Татарстане в выходные ожидается до 35 градусов тепла

В выходные 26 и 27 июля в Татарстане ожидается ...

Новости Казани

2 часа назад

Эксперт усомнилась в законности воссоздания Мергасовского дома в Казани

Новости России

2 часа назад

«Деньги спишутся с 24 июля»: что на самом деле ждет владельцев карт

Технологии

3 часа назад

Минцифры советует установить сертификаты для доступа к российским сайтам

Не у нас

3 часа назад

Пророчества Серафима Саровского грозят России периодом тяжёлых испытаний
В августе в Татарстане прогнозируют рост пожаро...
Новости Татарстана
час назад

В августе в Татарстане прогнозируют рост пожароопасности

Новости Татарстана

4 часа назад

Число аварий с маломерными судами в Татарстане выросло почти вдвое

Технологии

4 часа назад

Яндекс научил умные устройства запоминать новые команды без потери старых

Новости России

4 часа назад

Водителей напугали «сроком 27 июля»: правда о лишении прав
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
6 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии