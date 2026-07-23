Claude научился запоминать действия пользователя по записи экрана

Чат-бот Anthropic Claude получил новую функцию: теперь он может запоминать последовательность действий пользователя, просматривая запись экрана. Вместо того чтобы каждый раз заново описывать задачу, достаточно один раз показать процесс, комментируя свои шаги. Claude анализирует запись и сохраняет её как «готовый навык».

Ранее пользователям приходилось либо повторно объяснять весь процесс, либо полагаться на то, что ИИ запомнит команду «сделай как в прошлый раз». Новая возможность упрощает взаимодействие с ботом.

Функция доступна подписчикам тарифов Pro, Max и Team в настольной версии приложения, в разделе Cowork. Чтобы воспользоваться ей, нужно открыть чат, нажать кнопку «+», выбрать «Записать навык» и запустить запись экрана, попутно объясняя свои действия.