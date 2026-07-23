Эксперты советуют срочно заменить роутер без обновлений

Если ваш домашний роутер перестал получать обновления прошивки от производителя, его следует немедленно заменить. Об этом сообщает издание BGR, отмечая, что такие устройства могут работать более десяти лет, но отсутствие поддержки делает их уязвимыми для кибератак.

Обновления прошивки маршрутизатора аналогичны обновлениям на смартфонах или компьютерах: они добавляют новые функции и исправляют ошибки, закрывающие уязвимости. Модели без технической поддержки продолжают функционировать, но их использование сопряжено с высоким риском для безопасности домашней сети.

Журналисты подчеркивают, что злоумышленники могут атаковать незащищенный роутер, использовать его как прокси или перенаправлять трафик на вредоносные сайты для кражи личных данных. Эксперты рекомендуют проверять статус обновлений, особенно если устройству более пяти лет, и выбирать производителей с длительной поддержкой прошивки.

Ранее эксперт Алексей Двилянский заявил, что роутер следует рассматривать как расходное оборудование с жизненным циклом 3–5 лет, которое нужно периодически менять.