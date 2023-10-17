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«СВО закончится»: пророк-математик Кваша вычислил дату и назвал победителя

«СВО закончится»: пророк-математик Кваша вычислил дату и назвал победителя

ru.oxu.az

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Математик-астролог Григорий Кваша рассчитал дату завершения военного конфликта на Украине.

Григорий кваша занимается гороскопами и историческими циклами с 1985 года, с помощью сопоставления событий и математических расчетов пророк-математик может предсказывать будущее. И одним из его последних предсказаний является исход вооруженного конфликта на Украине.

Согласно заявлениям математика-астролога, основанных на его подсчетах, текущий 2023 год станет переломным. Григорий Кваша изучил даты, сложил их и в результате исследований вычислил дату завершения конфликта на территории Украины, о чем известил портал sportkp.ru.

Более того, предсказатель заявил, что основной причиной завершения конфликта станут финансы, а не боевые действия. Григорий Кваша также добавил, что после 2025 года способы решений конфликтов путем вооруженных столкновений будут надолго забыты.

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