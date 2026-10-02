Цены на Galaxy S26 в Европе выросли: Ultra с 1 ТБ стоит 2149 евро

На официальных страницах Samsung в ряде европейских стран изменилась стоимость смартфонов линейки Galaxy S26. В Нидерландах топовая версия Galaxy S26 Ultra с накопителем на 1 терабайт подорожала с 1749 до 2149 евро. Прибавка составила около 400 евро, что эквивалентно примерно 38 тысячам рублей.

Пересмотрели ценник и у остальных моделей. Базовая Galaxy S26 с памятью 256 гигабайт теперь предлагается за 1100 евро, или приблизительно 104 тысячи рублей. Galaxy S26+ оценивается в 1350 евро (около 127 тысяч рублей), а Galaxy S26 Ultra в минимальной конфигурации — в 1550 евро, что примерно равно 146 тысячам рублей.

Изменения заметили авторы блога Sammy Fans, при этом сама компания официальных заявлений не делала. Об этом рассказывает издание Царьград. По подсчётам авторов блога, Galaxy S26 и Galaxy S26+ с увеличенной диагональю экрана прибавили в цене около 100 евро, а наибольший рост зафиксирован у версии Ultra с максимальным объёмом памяти.

Повышение цен эксперты связывают с удорожанием оперативной памяти, флеш-накопителей и процессоров. Ранее смартфоны этой линейки уже стали дороже в Индии, Южной Корее и США. Авторы блога предполагают, что следующим регионом, где пересмотрят стоимость, могут стать страны Ближнего Востока.