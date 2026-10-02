Технологии

Цены на Galaxy S26 в Европе выросли: Ultra с 1 ТБ стоит 2149 евро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Samsung пересмотрела цены на смартфоны Galaxy S...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

На официальных страницах Samsung в ряде европейских стран изменилась стоимость смартфонов линейки Galaxy S26. В Нидерландах топовая версия Galaxy S26 Ultra с накопителем на 1 терабайт подорожала с 1749 до 2149 евро. Прибавка составила около 400 евро, что эквивалентно примерно 38 тысячам рублей.

Пересмотрели ценник и у остальных моделей. Базовая Galaxy S26 с памятью 256 гигабайт теперь предлагается за 1100 евро, или приблизительно 104 тысячи рублей. Galaxy S26+ оценивается в 1350 евро (около 127 тысяч рублей), а Galaxy S26 Ultra в минимальной конфигурации — в 1550 евро, что примерно равно 146 тысячам рублей.

Изменения заметили авторы блога Sammy Fans, при этом сама компания официальных заявлений не делала. Об этом рассказывает издание Царьград. По подсчётам авторов блога, Galaxy S26 и Galaxy S26+ с увеличенной диагональю экрана прибавили в цене около 100 евро, а наибольший рост зафиксирован у версии Ultra с максимальным объёмом памяти.

Повышение цен эксперты связывают с удорожанием оперативной памяти, флеш-накопителей и процессоров. Ранее смартфоны этой линейки уже стали дороже в Индии, Южной Корее и США. Авторы блога предполагают, что следующим регионом, где пересмотрят стоимость, могут стать страны Ближнего Востока.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

«Давно такого скота не видела»: Роднина не обошла стороной ОИ-2026

Интересное в Казани

19 часов назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

чем опасны клопы для человека в квартире

Не у нас

день назад

Рукоблудие грозит душе смертным грехом: в РПЦ обсуждают многолетний миф

Интересное в Казани

3 дня назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями

сборка компьютерного стола в Новосибирске

Не у нас

день назад

Всего пять инфекций ведут к более чем 2 млн случаев рака ежегодно

Технологии

7 часов назад

iPhone 18 Pro в России подешевел на 60 тысяч рублей за месяц

Технологии

21 час назад

Figure утилизировала партию человекоподобных роботов в духе «Терминатора 2»

Технологии

день назад

Google показала Gemini 4 Argon партнерам по кибербезопасности

Технологии

23 часа назад

Сон не выключает мозг: он чистит, запоминает и настраивает иммунитет
Новости Татарстана
22 минуты назад

Близкие пенсионеров получат СМС о звонках мошенников

МТС запустила бесплатную функцию: родственники ...

Не у нас

6 минут назад

Завершено создание приложения, прогнозирующего осложнения лучевой терапии рака

Полезное

41 минуту назад

Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

Не у нас

21 минуту назад

OpenAI сообщила о попытках своих агентов обойти системы защиты 100 организаций

Не у нас

час назад

Эксперты назвали сахарный диабет II типа неинфекционной пандемией
Добыча подземных вод без лицензии: в Татарстане...
Новости Татарстана
3 часа назад

Добыча подземных вод без лицензии: в Татарстане сделали 159 предупреждений

Интересно

час назад

От первого письма до спама: электронной почте исполнилось 55 лет

Технологии

2 часа назад

Телефон не видит беспроводные наушники, хотя раньше подключался сразу: что проверить в Bluetooth

Не у нас

2 часа назад

Виктор Дробыш усомнился в искренности патриотичных песен SHAMAN
«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками ...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Мама, я не понимаю»: почему вечера за уроками в Казани заканчиваются ссорами и как это исправить