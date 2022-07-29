Казанские врачи высказались:
как лечат людей в РТ и на чем лучше не экономить
Иногда боль так сильно выбивает нас из привычного ритма жизни, что мы в панике начинаем пить первые попавшиеся обезболивающие таблетки. Не забывайте — заниматься самолечением опасно. Порой сложно даже определить вид боли, не то что поставить диагноз. Поэтому лечение всегда должен назначать врач.

Мы составили интерактивную карту "болезней". Нажмите на указатель, чтобы узнать, как облегчить боль и к какому специалисту лучше обратиться.
Варикозное расширение вен нижних конечностей — одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы в современном мире. Она проявляется в виде расширения поверхностных вен и недостаточности венозных клапанов, что, в свою очередь, приводит к нарушениям движения крови по сосудам.

Флебологи сообщают, что спровоцировать появление варикоза может, например, образ жизни, при котором значительную часть времени человек сидит или стоит. Болезнь часто появляется во время беременности в связи с гормональными изменениями, увеличением объема циркулирующей крови, «сдавливания» растущей маткой нижней полой вены.
Болевые симптомы в области желудочно-кишечного тракта могут быть вызваны в том числе довольно тяжелыми заболеваниями, которые лучше диагностировать и лечить на начальном этапе.

Возможные причины болей в животе:
- Острая боль справа в подреберье, усиливающаяся после еды, может быть связана с камнями в желчном пузыре или воспалением желчного пузыря (холецистит).
- Боль в животе, которая сопровождается диареей или запором и ослабляется после опорожнения кишечника, может говорить о синдроме раздражённой толстой кишки
- Острая жгучая боль в верхней части живота часто связана с язвенной болезнью.

Появление болей в области живота может иметь самые разные причины: пищевое отравление, аллергия, грыжа, камни в почках, гинекологические и урологические заболевания и т.д.
Если у вас зубная боль при контакте с кислым/сладким/горячим/холодным, кратковременные боли - резко схватило, а через 10 секунд отпускает
Это симптом кариеса

Если у вас зубная боль при контакте с горячим/холодным, боль не успокаивается через 10 секунд, боль усиливается с каждым днем, ночные зубные боли
Это симптомы острого пульпита (воспаления нерва)

Если у вас кровоточат десны во время еды и после чистки зубов, камни на зубах и налет
Это симптомы гингивита (воспаление десен)

Если у вас большие камни на зубах, красные десна, которые постоянно кровят, образовались карманы между зубами и десной
Это симптом парадонтита - осложнения гингивит

Поражение зубов распространяется стремительно!
Чем раньше вы обратитесь к стоматологу, тем больше вероятность сохранить зубы.
Даже при отсутствии жалоб посещать офтальмолога нужно не реже 1 раза в год
Если же вы уже имеете офтальмологический диагноз или отягощенную наследственность, то во избежание серьезных проблем со зрением, посещать офтальмолога нужно регулярно!

Симптомы, которые должны насторожить:
Самым главным симптомом является, конечно, внезапная и резкая потеря зрения на одном или сразу двух глазах! В таком случае необходимо незамедлительно обратиться в кабинет неотложной помощи!

Другие важные симптомы: сужение поля видимости, размытие форм и очертаний предметов, темные пятна перед глазами, мутность изображения, пелена (изображение словно через запотевшее стекло), искры, вспышки, мушки перед глазами, двоение контуров предмета, плохое зрение ночью и в сумерках, покраснение глаз, боль в глазах.
Увы, даже самый опытный стоматолог, вооруженный современными технологиями, не всегда может спасти больной зуб.

Съемные челюсти
Применяются при частичном и полном отсутствии зубного ряда. Они представляют собой конструкцию, которая фиксируется на деснах специальными пластинами, а при наличии сохраненных зубов часть нагрузки ложится на них.

Несъемные протезы
Используются для восстановления зубного ряда. Конструкция надежна и неприхотлива в уходе, восстанавливают жевательную и речевую функции, позволяют пациенту чувствовать себя здоровым.

Импланты
Замещают утраченные корни и являются опорой для впоследствии устанавливаемых коронок. Продолжительность его службы зависит от квалификации врачей, особенностей организма пациента, качества используемого материала.
Болезни спины заметно «помолодели». Если еще 30 лет назад проблемы со спиной были одним из показателей возраста, то сейчас на позвоночник жалуются и молодые люди.
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После головных болей, боль в спине это самая частая причина обращения пациентов к врачу. Причиной появления болей в спине могут быть заболевания позвоночника, заболевания органов брюшной и грудной полости, длительное пребывание в однообразном положении (работа за компьютером, вождение машины) или тяжелые физические нагрузки (подъем тяжелых вещей, занятие спортом).

Часто установить причину болей в спине можно внимательно проанализировав характер боли. В других случаях, для определения болей в спине требуется проведение дополнительных обследований. Лечение болей в спине зависит от их причины и подбирается индивидуально для каждого пациента.
Головная боль – одно из самых распространенных заболеваний современности. Она может быть невероятно сильная, чуть заметная, надоедливая, пульсирующая – разная в зависимости от причин. Но какой бы она ни была, терпеть головную боль противопоказано.
Из малозаметного беспокойства головная боль может быстро перерасти в мучительное состояние. Надо как можно скорее выяснять причину и обратиться к специалисту, например, к остеопату. Головная боль может быть, как самостоятельным заболеванием, так и симптомом чего-то более серьезного.

Среди причин головной боли:
- Мигрени;
- Длительное напряжение;
- Патологические отклонения шеи и головы;
- Нарушение венозного оттока;
- Повреждение и смещение в шейном отделе позвоночника.
Женское репродуктивное здоровье очень хрупкое. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать даже самые маленькие «звоночки».
Но даже в случаях, когда ничего не беспокоит, гинеколога нужно посещает не менее двух раз в год.

Основные симптомы, при которых не стоит откладывать визит к врачу:
- нерегулярный менструальный цикл и болезненные месячные;
- продолжительные ноющие и тянущие боли внизу живота, не связанные с менструацией;
- необычные выделения: наличие странного запаха, цвета, долгая продолжительность, особенно, если это сопровождается раздражением и зудом.
- кровотечения, не связанные с менструацией;
- боли во время и после полового акта.
Наличие хотя бы одного симптома из вышеперечисленных – это повод обратиться к гинекологу в самое ближайшее время.
В наше время проблема мужского здоровья стоит достаточно остро. Такие факторы как: половые инфекции, неправильное питание, плохая экология, вредные привычки, постоянные стрессы могут привести к тому, что число мужских заболеваний, которые оказывают отрицательное влияние на репродуктивную функцию, неуклонно растет.

Существует большое число самых различных мужских болезней, но среди них чаще всего встречаются:
  • хронический и острый простатиты.
  • доброкачественная гиперплазия простаты (аденома).
  • рак простаты.
  • заболевание органов мошонки.

Любой мужчина, даже при отсутствии жалоб со стороны мочеполовой системы, хотя бы раз в год должен быть осмотрен урологом! Это позволит вовремя выявить возможные проблемы и при своевременном лечении избежать неблагоприятных последствий.
Проблемы
со зрением
Болят зубы
Болит живот
Мужские проблемы
Хочется идеальную улыбку
Болит спина
Болит голова
Варикоз
и венозное расширение
Женские проблемы
Иногда боль так сильно выбивает нас из привычного ритма жизни, что мы в панике начинаем пить первые попавшиеся обезболивающие таблетки. Не забывайте — заниматься самолечением опасно. Порой сложно даже определить вид боли, не то что поставить диагноз. Поэтому лечение всегда должен назначать врач.

Мы составили интерактивную карту "болезней". Нажмите на указатель, чтобы узнать, как облегчить боль и к какому специалисту лучше обратиться.
Болит спина
Болит живот
Мужские проблемы
Болит голова
Болят зубы
Проблемы
со зрением
Варикоз
и венозное расширение
Женские проблемы
Хочется идеальную улыбку
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Лечебно Диагнастичиский центр Эксперт плюс - это многопрофильный центр здоровья. Клиника оснащена современным многофункциональным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень оказания услуг.

Ежедневно здесь проводится более 100 исследований на высокотехнологичном оборудовании экспертного класса.
МРТ диагностика проводится на аппарате 1.5 Тесла , позволяющем получить качественное и быстрое изображение исследуемого участка тела, а также отследить все изменения.
В медицинском центре Эксперт плюс работают специалисты высшей и первой категории, доценты и профессора. В ЛДЦ Эксперт+ можно получить консультацию: Невролога, Травматолога-ортопеда, Гастроэнтеролога, Кардиолога, Врача УЗИ, Врача кабинета МРТ, Врача функциональной диагностики, Эндокринолога
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Клиника восстановительной медицины обладает обширной
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Врачи Клиники восстановительной медицины – это профессионалы с высокой квалификацией – кандидаты и доктора медицинских наук, заслуженные врачи с многолетним стажем работы.

Основные направления работы в клинике:
— ЛОР операции
— Гинекология
— Фракционное омоложение лазером
— Эстетическая гинекология
— Лазерное лечение варикоза по ОМС
— Удаление катаракты по ОМС
— Медицинские осмотры
— Карбоновый пилинг
— Кардиология
— Дерматология
— Хирургия
— Урология
— Флебология
— Косметология
— Анализы
— УЗИ
— ЭКГ

Для заботы о близких нужна только любовь – в остальном доверьтесь «Клинике восстановительной медицины»!
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«АЛАН КЛИНИК» — это сеть медицинских центров в нескольких городах России — в Казани, Москве, Ижевске и Чебоксарах. За 13 лет успешной работы нашими пациентами стали более 240 000 человек.

Главные принципы - эффективность, комфорт, безопасность
— Обследование и лечение проводятся без операции, без госпитализации.
— Лечение детей и пациентов в возрасте – преимущественно безмедикаментозное.
— Только комплексное лечение: с пациентом работает команда специалистов.
— Лечащий врач контролирует процесс лечения
— Лечащий врач наблюдает пациента после лечения
Что в клинике НЕ делают?
— НЕ отпускают пациента домой с пачкой рецептов и списком непонятных диагнозов.
— НЕ берутся за частичное лечение.
— НЕ берут денег за повторные консультации лечащего врача во время лечения.
— НЕ оставляют пациентов после лечения.
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г. Казань
Островского ул., 57А
Айболит - сеть многопрофильных медицинских центров по Республике Татарстан и Марий Эл (15 филиалов), работает с 2010 года и оказывает платные медицинские услуги взрослым и детям, которые включают в себя лабораторную, функциональную, эндоскопическую, ультразвуковую диагностику на собственном оборудовании экспертного и высокого класса.

- 3 собственные лаборатории: Бак лаборатория, Клинико- диагностическая, Биохимическая и лаборатория гистологии, с выдачей результатов анализов от 2-х часов и ценовой вилкой от 600 руб..
- Лечение назначают врачи более 45 специализаций со степенями к.э.н., врач первой и высшей категорий.

● 12 центров в Татарстане
● 45 специальности
● более 4 000 000 пациентов за весь период
● 16 УЗ аппаратов
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г. Казань
Проспект Победы, 182Б
Зур Урам ул., 1А
Клиника ОСТЕОПАТОФФ — это современные методики лечения
Врачи этой клиники – квалифицированные специалисты в области неврологии, вертеброневрологии (мануальной терапии), остеопатии и реабилитации.
Клиника предлагает эффективное лечение заболеваний остеопатическими методиками. В их основе лежит представлениe о человеческом теле как о единой слаженной системе, в работе которой все взаимосвязано.

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