Иногда боль так сильно выбивает нас из привычного ритма жизни, что мы в панике начинаем пить первые попавшиеся обезболивающие таблетки. Не забывайте — заниматься самолечением опасно. Порой сложно даже определить вид боли, не то что поставить диагноз. Поэтому лечение всегда должен назначать врач.



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Варикозное расширение вен нижних конечностей — одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы в современном мире. Она проявляется в виде расширения поверхностных вен и недостаточности венозных клапанов, что, в свою очередь, приводит к нарушениям движения крови по сосудам.



Флебологи сообщают, что спровоцировать появление варикоза может, например, образ жизни, при котором значительную часть времени человек сидит или стоит. Болезнь часто появляется во время беременности в связи с гормональными изменениями, увеличением объема циркулирующей крови, «сдавливания» растущей маткой нижней полой вены.

Болевые симптомы в области желудочно-кишечного тракта могут быть вызваны в том числе довольно тяжелыми заболеваниями, которые лучше диагностировать и лечить на начальном этапе.



Возможные причины болей в животе:

- Острая боль справа в подреберье, усиливающаяся после еды, может быть связана с камнями в желчном пузыре или воспалением желчного пузыря (холецистит).

- Боль в животе, которая сопровождается диареей или запором и ослабляется после опорожнения кишечника, может говорить о синдроме раздражённой толстой кишки

- Острая жгучая боль в верхней части живота часто связана с язвенной болезнью.



Появление болей в области живота может иметь самые разные причины: пищевое отравление, аллергия, грыжа, камни в почках, гинекологические и урологические заболевания и т.д.

Если у вас зубная боль при контакте с кислым/сладким/горячим/холодным, кратковременные боли - резко схватило, а через 10 секунд отпускает

Это симптом кариеса



Если у вас зубная боль при контакте с горячим/холодным, боль не успокаивается через 10 секунд, боль усиливается с каждым днем, ночные зубные боли

Это симптомы острого пульпита (воспаления нерва)



Если у вас кровоточат десны во время еды и после чистки зубов, камни на зубах и налет

Это симптомы гингивита (воспаление десен)



Если у вас большие камни на зубах, красные десна, которые постоянно кровят, образовались карманы между зубами и десной

Это симптом парадонтита - осложнения гингивит



Поражение зубов распространяется стремительно!

Чем раньше вы обратитесь к стоматологу, тем больше вероятность сохранить зубы.

Даже при отсутствии жалоб посещать офтальмолога нужно не реже 1 раза в год

Если же вы уже имеете офтальмологический диагноз или отягощенную наследственность, то во избежание серьезных проблем со зрением, посещать офтальмолога нужно регулярно!



Симптомы, которые должны насторожить:

Самым главным симптомом является, конечно, внезапная и резкая потеря зрения на одном или сразу двух глазах! В таком случае необходимо незамедлительно обратиться в кабинет неотложной помощи!



Другие важные симптомы: сужение поля видимости, размытие форм и очертаний предметов, темные пятна перед глазами, мутность изображения, пелена (изображение словно через запотевшее стекло), искры, вспышки, мушки перед глазами, двоение контуров предмета, плохое зрение ночью и в сумерках, покраснение глаз, боль в глазах.

Увы, даже самый опытный стоматолог, вооруженный современными технологиями, не всегда может спасти больной зуб.



Съемные челюсти

Применяются при частичном и полном отсутствии зубного ряда. Они представляют собой конструкцию, которая фиксируется на деснах специальными пластинами, а при наличии сохраненных зубов часть нагрузки ложится на них.



Несъемные протезы

Используются для восстановления зубного ряда. Конструкция надежна и неприхотлива в уходе, восстанавливают жевательную и речевую функции, позволяют пациенту чувствовать себя здоровым.



Импланты

Замещают утраченные корни и являются опорой для впоследствии устанавливаемых коронок. Продолжительность его службы зависит от квалификации врачей, особенностей организма пациента, качества используемого материала.

Болезни спины заметно «помолодели». Если еще 30 лет назад проблемы со спиной были одним из показателей возраста, то сейчас на позвоночник жалуются и молодые люди.

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После головных болей, боль в спине это самая частая причина обращения пациентов к врачу. Причиной появления болей в спине могут быть заболевания позвоночника, заболевания органов брюшной и грудной полости, длительное пребывание в однообразном положении (работа за компьютером, вождение машины) или тяжелые физические нагрузки (подъем тяжелых вещей, занятие спортом).



Часто установить причину болей в спине можно внимательно проанализировав характер боли. В других случаях, для определения болей в спине требуется проведение дополнительных обследований. Лечение болей в спине зависит от их причины и подбирается индивидуально для каждого пациента.

Головная боль – одно из самых распространенных заболеваний современности. Она может быть невероятно сильная, чуть заметная, надоедливая, пульсирующая – разная в зависимости от причин. Но какой бы она ни была, терпеть головную боль противопоказано.

Из малозаметного беспокойства головная боль может быстро перерасти в мучительное состояние. Надо как можно скорее выяснять причину и обратиться к специалисту, например, к остеопату. Головная боль может быть, как самостоятельным заболеванием, так и симптомом чего-то более серьезного.



Среди причин головной боли:

- Мигрени;

- Длительное напряжение;

- Патологические отклонения шеи и головы;

- Нарушение венозного оттока;

- Повреждение и смещение в шейном отделе позвоночника.

Женское репродуктивное здоровье очень хрупкое. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать даже самые маленькие «звоночки».

Но даже в случаях, когда ничего не беспокоит, гинеколога нужно посещает не менее двух раз в год.



Основные симптомы, при которых не стоит откладывать визит к врачу:

- нерегулярный менструальный цикл и болезненные месячные;

- продолжительные ноющие и тянущие боли внизу живота, не связанные с менструацией;

- необычные выделения: наличие странного запаха, цвета, долгая продолжительность, особенно, если это сопровождается раздражением и зудом.

- кровотечения, не связанные с менструацией;

- боли во время и после полового акта.

Наличие хотя бы одного симптома из вышеперечисленных – это повод обратиться к гинекологу в самое ближайшее время.