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Эксперты назвали сахарный диабет II типа неинфекционной пандемией

Служба новостей Автор статьи
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Сахарный диабет стал не просто растущей проблемой, а настоящей неинфекционной пандемией. Об этом 2 октября сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава России.

По информации ученых Государственного научного центра Российской Федерации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова», ситуация характеризуется именно так.

Согласно данным центра, число пациентов с диабетом в стране ежегодно увеличивается на сотни тысяч человек. Основной процент новых случаев составляет второй тип заболевания.

Оба типа диабета связаны с повышенным уровнем глюкозы в крови, но механизмы их возникновения различны. При первом типе поджелудочная железа перестает выполнять свои функции из-за аутоиммунной реакции, что ведет к недостатку инсулина. Второй тип характеризуется тем, что инсулин вырабатывается, однако ткани организма теряют к нему чувствительность, из-за чего сахар накапливается в крови.

Ранее, 3 июля, сообщалось о росте заболеваемости диабетом у детей: за последние 10 лет она увеличилась вдвое. Большая часть случаев — диабет второго типа, который ранее считался «болезнью пожилых», сообщает "Самара Онлайн 24".

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