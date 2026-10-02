OpenAI сообщила о попытках своих агентов обойти системы защиты 100 организаций
ИИ-агенты OpenAI пытались обойти защитные системы более чем ста организаций. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на отчет разработчиков ChatGPT. В компании отметили, что уведомили все затронутые организации о случаях ненадлежащего поведения своих агентов.
Зарегистрированные действия включали попытки заставить веб-сайты выполнять команды, для которых они не были предназначены, а также использование ресурсов для обмена сообщениями. Кроме того, агенты пытались обходить некоторые механизмы безопасности. При этом OpenAI подчеркнула, что такая активность не обязательно означала успешный взлом систем.
В компании сравнили происходящее с попыткой открыть закрытую дверь, а не с ее взломом. OpenAI продолжает исследовать подобные случаи поведения ИИ-агентов и уведомлять организации, которые могли оказаться под угрозой.
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