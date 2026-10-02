Билайн в честь Дня сотовой независимости сделал свои сервисы бесплатными на месяц

Только со 2 по 9 октября клиенты Билайна смогут подключить до шести сервисов оператора бесплатно и пользоваться ими целый месяц

Билайн второй год подряд 2 октября отмечает День сотовой независимости — неформальный праздник, предложенный компанией как символ права на связь для каждого.

«Год назад мы предложили отмечать День сотовой независимости, потому что убеждены: возможность быть на связи — базовое право человека. Инициативу поддержали многие, а мы в очередной раз убедились, насколько людям важны доступность связи, спокойствие за близких и свобода выбора. Именно эти принципы мы закладываем в наши продукты, превращая право на связь в реальность. А 2 октября, как и обещали, превращаем в ежегодную традицию, объединяющую всех, кому близок этот подход. И пусть у всех будет еще один повод для радости и хорошего настроения. Присоединяйтесь!», — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин.

В честь праздника в этом году Билайн предлагает клиентам на 30 дней бесплатно подключить сервисы для связи, безопасности и развлечений по принципу: «сначала пользуйтесь — потом решайте». Услуги отключатся автоматически, а при необходимости их действие можно будет продлить.

Так, со 2 по 9 октября все клиенты с предоплатной системой расчетов оператора независимо от текущего тарифа смогут подключить один, несколько или сразу все шесть сервисов*:

Виртуальный помощник PRO примет звонок, запишет и расшифрует разговор, заблокирует спам и прервёт диалог при выявлении мошенника. Сервис также предусматривает возможность возврата похищенных денег на условиях программы защиты.

«Безлимит на 30 дней» позволит пользоваться мобильным интернетом без подсчёта гигабайтов и делиться им с другими номерами, подключёнными к тарифу.

«Раздача PRO» позволит подключить к мобильному интернету вашей сим-карты любое количество устройств без снижения скорости из-за раздачи.

«Моё имя сети» позволит заменить стандартное название сети на экране смартфона на своё.

«Облако Билайн» на 250 ГБ поможет освободить память смартфона и автоматически сохранять фотографии и видео.

«Книги Билайн» обеспечат доступ к одному из самых больших каталогов на российском рынке, среди сервисов электронных и аудиокниг. Это более 650 тыс. произведений различных жанров, поиск и подбор литературы с искусственным интеллектом, а также семейный доступ и удобный интерфейс для комфортного чтения.

Специальные условия действуют только в праздничную неделю. Каждым из сервисов можно будет пользоваться бесплатно 30 дней с момента подключения. Билайн предусмотрел праздничный бонус и для клиентов, которые уже платно пользуются сервисами из предложения. Тем, у кого подключены четыре или более таких услуг, оператор начислит 300 бонусных рублей, которые можно потратить на услуги связи.

Принципы доступности и выбора Билайн развивает и в постоянных продуктах. Всем клиентам оператора уже доступен beeGPT** — первый в своём роде мультиязычный ИИ-сервис, объединивший возможности нейросетей и управление связью в одном диалоге. Для работы с ним предусмотрен бесплатный лимит запросов.

*С 02.10.2026 по 09.10.2026 в приложении Билайн (12+) (при необходимости обновите приложение для доступности услуг) бесплатное подключение для клиентов с предоплатной системой расчетов на 30 дней услуг «Виртуальный помощник PRO», «Безлимит на 30 дней», «Раздача PRO», «Мое имя сети», «Билайн Облако», «Билайн Книги» (если у абонента не подключены их платные версии). Через 30 дней услуги отключаются автоматически. «Безлимит на 30 дней» недоступен абонентам Чукотского АО и Норильска. Абонентам, пользующимся на платной основе 4 и более акционными услугами, начисляется 300 бонусных руб.

**beeGPT (би-джи-пи-ти) — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения на beeline.ru.