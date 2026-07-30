Артуру 36 лет. Он живет в Казани, руководит отделом в крупной компании, выплачивает ипотеку за просторную квартиру, ездит на новой машине и дважды в год выбирается с семьей в путешествия. Со стороны его жизнь выглядит устойчивой и благополучной.

Но однажды во время обычного рабочего дня Артур сидит в своем кабинете и готовится к очередному совещанию. Внезапно сердце начинает биться так быстро, будто он только что пробежал несколько километров. В груди становится тесно, не хватает воздуха, ладони покрываются потом, а пальцы немеют. Знакомый кабинет кажется чужим, голоса коллег звучат будто издалека. Еще несколько минут назад Артур обсуждал планы на квартал, а теперь уверен, что у него сердечный приступ или он начинает сходить с ума.

Коллеги вызывают скорую. Врачи делают кардиограмму, измеряют давление и не находят опасных нарушений. Через некоторое время приступ проходит, но спокойнее Артуру не становится. Он начинает прислушиваться к каждому удару сердца, боится снова остаться один в кабинете, отказывается от кофе и с тревогой ждет нового эпизода. При этом для друзей, коллег и даже близких его жизнь по прежнему выглядит почти идеальной.

Почему панические атаки возникают у людей, которые годами успешно справлялись с высокой нагрузкой? Какие сигналы организм подает задолго до первого приступа и почему кризис может случиться после завершения важного проекта, в выходной или во время отпуска?

Редакция ProKazan побывала в психиатрической клинике «Прайм» в Казани и поговорила с врачом психиатром Кириллом Петуховым. Он объяснил, почему высокий темп жизни и хроническое напряжение могут привести к паническим атакам, как распознать первые сигналы и какое лечение применяют сегодня.

Организм включает сигнал тревоги, хотя реальной опасности нет

— Первая паническая атака редко бывает первым сигналом проблемы. Обычно к этому моменту человек уже несколько месяцев или даже лет живет в состоянии постоянной мобилизации. Он справляется с работой, выполняет обязательства и внешне сохраняет привычный ритм, но запас прочности постепенно уменьшается.

В кровь выбрасываются адреналин и кортизол. Сердце начинает колотиться, появляется дрожь, потливость, тяжесть в груди и ощущение нехватки воздуха. Из-за частого дыхания головокружение усиливается, могут онеметь пальцы. Человек пугается собственных ощущений, поэтому организм получает новый сигнал об опасности.

В клинике «Прайм» пациенты нередко описывают один и тот же сценарий. Еще несколько минут назад человек спокойно работал или ехал в машине, а затем решил, что у него случился сердечный приступ. Некоторые боятся потерять сознание, умереть или перестать контролировать себя. Обычно пик приступа проходит примерно за десять минут, хотя самому человеку кажется, что это состояние продолжается намного дольше.

После первого эпизода страх часто сохраняется. Человек начинает следить за пульсом, прислушиваться к дыханию и избегать ситуаций, в которых приступ может повториться. Так появляется страх самой панической атаки.

Первая паническая атака редко возникает на пустом месте

— Пациент может уверенно сказать, что раньше у него никогда не было проблем с психическим здоровьем. Однако во время разговора выясняется, что несколько месяцев он плохо спал, просыпался среди ночи с мыслями о работе, стал раздражительным и почти перестал общаться с друзьями.

По утрам ему требовалось несколько чашек кофе, чтобы включиться в работу. Вечером он долго не мог успокоиться, иногда использовал алкоголь или снотворное. Болела голова, были напряжены шея и спина, стало сложнее сосредоточиться. Каждый отдельный симптом казался несерьезным, поэтому человек продолжал жить в прежнем темпе.

Такой путь специалисты клиники «Прайм» часто видят на приеме. Сначала пациент обращается к кардиологу, неврологу или гастроэнтерологу. Он проверяет сердце, желудок и сосуды, но обследования не показывают причины постоянного недомогания. Сам человек объясняет свое состояние усталостью и обещает себе отдохнуть после завершения очередного проекта.

Проблема в том, что за одним проектом приходит следующий. Нагрузка продолжает накапливаться, а порог срабатывания стрессовой системы постепенно снижается. Недосып, конфликт или лишняя чашка кофе становятся последним толчком, хотя почва для приступа готовилась гораздо дольше.

Чем успешнее человек выглядит, тем дольше он может отрицать усталость

— Руководители, предприниматели, врачи и специалисты технологических компаний привыкли принимать решения и отвечать за последствия. Их рабочий день редко заканчивается после выхода из офиса. Сообщения приходят вечером, задачи обсуждаются в выходные, а телефон остается рядом даже в отпуске.

На консультации такой пациент может рассказывать, что справляется с нагрузкой и не имеет права останавливаться. Болеть некогда, передать обязанности некому, а признание усталости воспринимается почти как профессиональное поражение. Поэтому человек терпит до момента, когда привычные способы контроля перестают работать.

Сотрудники клиники «Прайм» обращают внимание на образ жизни пациента. Важно понять, когда исчезли полноценный сон и отдых, почему человек перестал видеть друзей, сколько времени он проводит в рабочих переписках и может ли провести хотя бы один день без мыслей о задачах.

Высокая должность, спорт, хорошая квартира и регулярные путешествия не показывают, в каком состоянии находится нервная система. Иногда человек продолжает успешно работать уже на фоне выраженного истощения, потому что годами привык не замечать собственные сигналы.

Приступ может случиться после победы, когда напряжение уже спало

— Один из самых непонятных для пациентов сценариев возникает после завершения сложного периода. Пока идет кризис, дедлайн или важный проект, человек остается собранным. Он мало спит, быстро принимает решения и откладывает отдых. Приступ появляется позже, в свободную субботу, в отпуске или через несколько дней после успешного результата.

Я называю это эффектом отпускания. Пока внешнее давление сохраняется, организм поддерживает мобилизацию. Когда необходимость держаться исчезает, накопившееся напряжение дает о себе знать.

В моей практике была 37-летняя директор по маркетингу в растущей IT-компании. Назовем ее Анной. Она воспитывала двоих детей, ходила в спортзал и регулярно ездила в отпуск. Со стороны ее жизнь выглядела благополучной.

За полтора или два года до кризиса Анна стала хуже засыпать, проверяла рабочую почту по ночам, чаще раздражалась на мужа и отказывалась от встреч с подругами. Дважды ее беспокоило сердце, но кардиолог не обнаружил нарушений. Она решила, что просто устала.

После слияния с другой командой объем работы вырос почти вдвое. Первую паническую атаку Анна пережила через неделю после успешного завершения одного проекта. В свободную субботу у нее резко заколотилось сердце, стало трудно дышать, онемели руки и появилось ощущение приближающейся смерти.

После нескольких повторных эпизодов кардиолог посоветовал обратиться к психиатру. Первая реакция Анны была знакомой многим пациентам: она привыкла справляться сама и не понимала, зачем ей нужен такой специалист.

Лечение начинается с понимания того, что происходит с телом

— До начала терапии важно исключить заболевания, которые могут давать похожие симптомы. Врач оценивает состояние пациента и при необходимости рекомендует проверить сердце, щитовидную железу и другие возможные соматические причины.

Следующий этап связан с объяснением механизма приступа. Когда человек понимает, почему учащается пульс, откуда берется головокружение и почему немеют пальцы, телесные ощущения перестают казаться доказательством неминуемой катастрофы.

Именно это стало одним из поворотных моментов в лечении Анны. В клинике с ней разбирали физиологию панической атаки и безопасно воспроизводили похожие ощущения. Такая работа помогла разрушить связь между симптомом и мыслью о смерти.

При паническом расстройстве может применяться когнитивно-поведенческая терапия. Она помогает замечать катастрофические мысли и иначе реагировать на изменения в теле. При необходимости врач назначает медикаментозную поддержку. Конкретная схема зависит от тяжести состояния, сопутствующих нарушений и особенностей пациента.

В клинике «Прайм» лечение не ограничивают только снижением тревоги. Если человек продолжает мало спать, работает без выходных и остается на связи круглосуточно, улучшение может оказаться временным. Поэтому вместе со специалистом пациент пересматривает нагрузку, режим восстановления и привычные отношения с работой.

Иногда выздоровление требует изменить правила собственной жизни

— После начала терапии Анна делегировала часть рабочих задач, перестала проверять почту после девяти вечера и выделила один день в неделю для полноценного отдыха. Медикаментозная поддержка и терапия продолжались, а панические атаки не повторялись четыре месяца.

Этот пример показывает, почему универсального сценария лечения не существует. Одному пациенту требуется быстрее восстановить сон, другому важно снизить употребление кофеина и алкоголя. Кому-то приходится учиться передавать задачи коллегам, проводить границы и не считать отдых проявлением слабости.

Главная сложность часто заключается в том, что человек хочет избавиться от приступов, сохранив прежний образ жизни. Он готов принимать препараты и посещать терапию, но продолжает отвечать на сообщения ночью и работать без выходных. В таком режиме причина перегрузки остается на месте.

Поэтому восстановление начинается не только с лечения самих приступов, но и с внимания к тому, что происходило задолго до них. Нарушения сна, раздражительность, потеря интереса к привычным занятиям и постоянная внутренняя напряженность показывают, что нервная система уже не справляется с нагрузкой. Чем раньше человек замечает эти изменения и обращается за помощью, тем меньше вероятность, что организм остановит его через паническую атаку.

Паническим атакам часто предшествуют недосып, раздражительность и постоянное напряжение. Если приступы повторяются, появляется страх выходить из дома, ездить в транспорте или оставаться одному, лучше не откладывать обращение к специалисту.

В клинике «Прайм» помогут разобраться в причинах состояния и подобрать лечение с учетом образа жизни пациента. Телефон: +7 (843) 253-55-53

Почта: prime.clinic@list.ru

Адрес: Казань, улица Латышских Стрелков, 2А

Клиника работает ежедневно и круглосуточно.



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