Если ты опять думаешь «куда пойти», значит уже теряешь вечер. Лето в Казани короткое — и проходит оно не в квартирах.

Проект «Веранды Казани» — это быстрый способ попасть в нужное место без долгих поисков. Хочешь закат — вот веранды с видом. Хочешь шум — вот, где движ. Хочешь спокойно посидеть — тоже найдётся.
Летом особенно хочется мест, где можно ненадолго забыть о городской суете и почувствовать атмосферу отдыха у моря. Летняя веранда ресторана «Хэмингуэй» в самом центре Казани создаёт именно такое настроение — всего в нескольких шагах от Кремля на улице Баумана, 36.

Уже 12 лет сюда приходят за средиземноморской кухней, свежими морепродуктами и атмосферой настоящего гастрономического путешествия. Концепция открытой веранды напоминает палубу парусника: светлый ротанг, канаты, живая зелень и вид на вечерний город создают ощущение европейского курорта прямо в центре Казани.

Преимущества ресторана «Хэмингуэй»:
— летняя веранда в стиле палубы парусника
— свежие морепродукты и рыба со всего мира
— фирменная подача рыбы в соли
— атмосфера отдыха в центре Казани
— открытая и закрытая веранда для любого вечера

«Хэмингуэй» — место, где летний ужин превращается в красивый городской ритуал с вкусной кухней, неспешными разговорами и атмосферой путешествия.
1st Gallery — сеть атмосферных ресторанных пространств с разным настроением отдыха. 1st Gallery Krylovka подойдёт для шумных встреч, банкетов и вечеров с DJ, а 1st Gallery Atlantis — для спокойных ужинов с красивым видом и атмосферой летней террасы.

1st Gallery Krylovka — просторная терраса на отдельном этаже с открытой и закрытой зонами. Здесь проводят банкеты, фуршеты и праздники для компаний до 100 гостей, а по вечерам пространство наполняется музыкой приглашённых DJ.

1st Gallery Atlantis — открытая терраса рядом с лесом и речкой, вдали от городского шума. Место для тех, кто ценит тишину, уютную атмосферу и красивые вечера.

Преимущества:
• два разных формата отдыха в одной сети
• открытые террасы с красивыми видами
• DJ-вечера и атмосферные ужины
• пространства для банкетов и встреч
• акции и специальные предложения на сайте

1st Gallery — места, где хочется задержаться до позднего вечера.
«Кочевники» — чайхана с мультинациональной кухней, где восточные, грузинские и европейские гастрономические традиции объединяются в одном пространстве. Это место, куда приходят за атмосферой гостеприимства, большими столами, ароматами блюд с огня и ощущением настоящего отдыха в компании близких.

В меню — шашлыки, плов, лагман, хачапури, хинкали, блюда из казана, свежие салаты и фирменная пицца из дровяной печи, которую готовят на летней террасе. Здесь легко собрать друзей, провести семейный ужин или организовать праздник без ощущения формальности.

Преимущества:
• мультинациональная кухня с большим выбором блюд
• мясо с огня, плов, лагман и пицца из дровяной печи
• уютная атмосфера для семейных и дружеских встреч
• подходит для банкетов и мероприятий
• доставка и кейтеринг для частных и корпоративных событий
• просторный формат для отдыха компаниями

«Кочевники» — место, где каждая встреча превращается в маленькое гастрономическое путешествие, а атмосфера располагает оставаться подольше.
«На крыше» — панорамный лофт-ресторан с видом на центр Казани, где красивые вечера становятся частью атмосферы. Светлый интерьер и летняя терраса на крыше города делают это место идеальным для встреч, ужинов и отдыха с видом на закаты.

В меню — блюда европейской, татарской и других кухонь, сезонные спешлы и большая барная карта.

Преимущества:
• панорамный вид на центр Казани
• летняя терраса на крыше города
• атмосферные закаты и уютный интерьер
• разнообразное меню и сезонные новинки
• большая барная карта
• дружелюбный сервис

Акции:
• десерт в подарок именинникам при любом чеке
• при чеке от 5000 ₽ — шампанское, пицца или 1 литр лимонада в подарок
• 2 стейка по цене одного: при заказе рибая — стриплойн в подарок
• сезонные морской и мясной спешлы

«На крыше» — место, где ужин легко превращается в красивый вечер над городом.
Ресторан «База» — пространство, где летние вечера сочетаются с атмосферой отдыха, стильным интерьером и гастрономией разных культур.

В меню — блюда европейской, татарской и азиатской кухни, а особое настроение создаёт летняя веранда, где хочется задержаться подольше.
Интерьер ресторана наполнен яркими деталями: раритетный Jaguar на стене, коллекция мотоциклов и продуманное пространство с характером.

Преимущества:
• уютная летняя веранда для встреч и отдыха
• сочетание европейской, татарской и азиатской кухни
• стильный интерьер с необычными деталями
• комфортные VIP-залы
• завтраки ежедневно с 9:00 до 16:00
• бизнес-обеды по будням с 12:00 до 16:00

«База» — место, где можно начать день с завтрака, встретиться с друзьями вечером и просто наслаждаться атмосферой лета в городе.
Lianel — ресторан с одной из самых больших летних террас в Казани, где летние вечера наполняются красивыми видами, вкусной кухней и атмосферой отдыха.

Терраса расположена напротив берега Казанки, поэтому здесь особенно приятно встречать закаты, наслаждаться лёгким бризом и проводить время в компании близких людей. Просторное пространство подходит как для уютного ужина, так и для больших встреч. Внутри гостей ждёт масштабный зал, созданный для банкетов, свадеб, семейных праздников и корпоративных мероприятий.

Преимущества Lianel:
— одна из самых больших летних террас в городе
— расположение напротив берега Казанки
— просторные зоны для больших компаний
— большой зал для мероприятий любого формата
— авторская кухня с акцентом на сезонные продукты
— красивая подача блюд и современная атмосфера

Акции ресторана Lianel:
— комбо «фруктовый коктейль + лимонад» за 1490₽ до 16:00
— именинникам скидка 15% на чек и десерт в подарок
— во время DJ-сетов по пятницам скидка 25% на все коктейли

Lianel — место, где хочется задержаться подольше, наслаждаясь летним вечером, красивыми видами и вкусом каждого блюда.
желаем отличного лета!
[ команда ProKazan ]
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