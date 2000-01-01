1st Gallery — сеть атмосферных ресторанных пространств с разным настроением отдыха. 1st Gallery Krylovka подойдёт для шумных встреч, банкетов и вечеров с DJ, а 1st Gallery Atlantis — для спокойных ужинов с красивым видом и атмосферой летней террасы.



1st Gallery Krylovka — просторная терраса на отдельном этаже с открытой и закрытой зонами. Здесь проводят банкеты, фуршеты и праздники для компаний до 100 гостей, а по вечерам пространство наполняется музыкой приглашённых DJ.



1st Gallery Atlantis — открытая терраса рядом с лесом и речкой, вдали от городского шума. Место для тех, кто ценит тишину, уютную атмосферу и красивые вечера.



Преимущества:

• два разных формата отдыха в одной сети

• открытые террасы с красивыми видами

• DJ-вечера и атмосферные ужины

• пространства для банкетов и встреч

• акции и специальные предложения на сайте



1st Gallery — места, где хочется задержаться до позднего вечера.