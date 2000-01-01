«Кочевники» — чайхана с мультинациональной кухней, где восточные, грузинские и европейские гастрономические традиции объединяются в одном пространстве. Это место, куда приходят за атмосферой гостеприимства, большими столами, ароматами блюд с огня и ощущением настоящего отдыха в компании близких.
В меню — шашлыки, плов, лагман, хачапури, хинкали, блюда из казана, свежие салаты и фирменная пицца из дровяной печи, которую готовят на летней террасе. Здесь легко собрать друзей, провести семейный ужин или организовать праздник без ощущения формальности.
Преимущества:
• мультинациональная кухня с большим выбором блюд
• мясо с огня, плов, лагман и пицца из дровяной печи
• уютная атмосфера для семейных и дружеских встреч
• подходит для банкетов и мероприятий
• доставка и кейтеринг для частных и корпоративных событий
• просторный формат для отдыха компаниями
«Кочевники» — место, где каждая встреча превращается в маленькое гастрономическое путешествие, а атмосфера располагает оставаться подольше.