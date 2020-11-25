Итоги дня в Татарстане: запреты гуляний в новый год, происшествия на заводе, смерть лидеров ОПГ

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, как будет проходить новогодняя ночь. Куда идти можно, а куда не получится. Коронавирус диктует свои правила и отмечать Новый год жители Татарстана будут либо дома, либо в общественных местах на свежем воздухе.

В Казани водитель автобуса не заметил девушку, которая решила перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил ее, а затем протащил еще несколько метров по земле. Девушка скончалась на месте.

Святослав Титов, сотрудник завода в Казани "Нэфис Косметикс" рассказал корреспонденту Prokazan.ru о том, прошлой ночью что у них было короткое замыкание, пришлось вызывать пожарных. А сегодня произошла утечка водорода, которую никак не могли устранить.

В группе "Казанский феномен" рассказали о том, что от осложнений коронавируса скончались сразу два лидера казанских ОПГ. Участники группы выразили соболезнования родным.