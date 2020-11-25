Два лидера ОПГ в Казани умерли от осложнений коронавируса

В выходные умер один из криминальных авторитетов Казани Равиль Джамай "борисковский". Ему было 60 лет, причина смерти осложнения от коронавируса. Об этом сообщили в группе «Казанский феномен».

В комментариях подписчики группы выразили соболезнования родным. Позже, во вторник в той же группе о смерти еще одного криминального авторитета Толика (Анатолия Чулкова), он был лидером ОПГ «Тукаевские». При этом он скончался также от коронавируса.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировано 76 новых случаев заражения коронавирусом. Количество смертей за весь период пандемии вырос до 132.

Ранее мы писали о том, что книгу Роберта Гараева про ОПГ будет проверять прокуратура.