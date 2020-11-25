«Устранить не могут»: на заводе «Нэфис Косметикс» в Казани произошла утечка водорода

Внештатные ситуации на заводе «Нэфис Косметикс» в Казани продолжаются. Сотрудник завода Святослав Титов сообщает, что сейчас в цеху произошла утечка водорода. Ее не могут найти и устранить.

«Прибор кип отключили сейчас, чтобы не срабатывала сигнализация», - пишет Святослав.

Через некоторое время мужчина сообщил, что утечка была найдена, но спустя несколько минут оказалось, что все-таки проблема не устранилась.

«Приборы выдавали содержание 10% водорода (при 20% уже аварийная ситуация и все останавливают, сотрудники должны эвакуироваться). Но чтобы не возникало такой ситуации, сотрудники решили отключить прибор, что считается недопустимым по технике безопасности», - написал Святослав Титов.

На вопрос, по какой причине он не сообщает в МЧС о внештатной ситуации, Святослав сказал, что это обязанность диспетчера завода, при этом он в курсе событий, но разрешения от руководства не получил.

В пресс-службе МЧС Татарстана нам сообщили, что сигнала о внештатных ситуациях не поступало.

Также мы позвонили в пресс-службу самого завода, чтобы там разъяснили произошедшее. В ответ мы услышали, что на производстве все спокойно, никаких происшествий, а если есть какие-то вопросы нужен официальный запрос, на который они ответят в течение положенных 7 дней. Редакция Prokazan продолжает следить за тем, что происходит на заводе.