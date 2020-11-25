Появились подробности ДТП в Казани, где автобус насмерть сбил девушку

24 ноября в 19:45 на улице Островская в Казани произошло смертельное ДТП. Автобус сбил 23-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

«По предварительным данным 21-летний водитель автобуса нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода. Девушка пыталась перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.

В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия. Также отмечается, что водительский стаж молодого человека составил 3 года. В момент автоаварии в автобусе было 30 пассажиров, никто из них не пострадал.