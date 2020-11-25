Новогодняя ночь в Татарстане пройдет без «коронавирусных» ограничений

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану пояснила, будут ли какие-то ограничения действовать в новогоднюю ночь.

«На улице передача вируса практически минимальна и сходит на нет, так как это открытые пространства и естественная вентиляция воздуха. Мы наоборот рекомендуем больше времени нужно проводить на улице, заниматься спортом. В новогоднюю ночь, в части посещения елок, сказочных городков, ледяных фигур ограничений нет», - отметила Любовь Авдонина.

Однако, по словам спикера, отменять запрет на работу в ночные часы заведений общепита не будут. Так что новогодняя ночь у жителей Татарстана пройдет либо дома, либо на уличных гуляниях.

Ранее Любовь Авдонина рассказала, как будут проходить новогодние корпоративы.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 76 случаев заражения коронавируса.