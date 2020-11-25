На заводе «Нэфис Космтетикс» в Казани произошло короткое замыкание

Сотрудник завода «Нэфис Косметикс» Святослав Титов сообщили корреспонденту Prokazan.ru, ночью в одном из цехов был пожар.

«Вызывали пожарных, возгорание было в 7 цеху, опять же из-за старого оборудования, но его устранили силами сотрудников завода», - сообщил Святослав, который ранее рассказывал в интервью о множестве нарушений со стороны завода.

В пресс-службе МЧС Татарстана, корреспонденту сообщили, что на место действительно выезжали пожарные, но вызов оказался ложный.

«Позавчера произошло короткое замыкание, без горения», - сказали в ведомстве.

Напомним, в редакцию обратился сотрудник завода "Нэфис Косметикс", он рассказал, что на производственной площадке очень много нарушений, в том числе антисанитария и несоблюдение техники безопасности.