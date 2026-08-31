Вопрос с ввозом авто из Беларуси в Россию в 2026 году снят

Покупка автомобиля в Беларуси в 2026 году не всегда дает ожидаемую выгоду, даже если цена в объявлении ниже российской. Перед сделкой важно проверить мощность двигателя, дату выпуска машины в свободное обращение в ЕАЭС и документы о таможенном оформлении, пишет «АвтоВзгляд».

Белорусское направление остается заметным каналом поставок. По данным «Автостата», за 2025 год из Беларуси в Россию ввезли 17,1 тысячи новых и 19,1 тысячи подержанных легковых автомобилей.

Однако после изменения правил поток машин с пробегом резко сократился. В январе 2026 года через Беларусь поступило 613 подержанных автомобилей против 4079 в ноябре 2025-го.

Одной из причин стала реформа утилизационного сбора. С 1 декабря 2025 года льготные ставки для физических лиц сохраняются только для автомобилей мощностью не более 160 лошадиных сил, если машина ввозится для личного пользования.

Для новой машины, подходящей под условия льготы, сбор составляет 3400 рублей. Для автомобиля старше трех лет — 5200 рублей.

Если мощность превышает 160 лошадиных сил, льготный расчет не применяется. В таком случае сумма может вырасти до сотен тысяч или даже миллионов рублей.

Но ограничение по мощности — не единственное условие. Если автомобиль был выпущен в свободное обращение белорусской таможней или таможней другой страны ЕАЭС, перед расчетом утильсбора в России нужно учитывать дату такого оформления.

Покупка недавно растаможенной в Беларуси машины может оказаться рискованной даже при мощности до 160 лошадиных сил. В этом случае обещание продавца о том, что автомобиль уже оформлен в Беларуси, само по себе не гарантирует льготный платеж в России.

Есть и дополнительное ограничение для тех, кто уже ввез автомобиль по льготному коэффициенту. Если продать такую машину раньше чем через 12 месяцев, сбор могут пересчитать по более высокой ставке.

Льготный порядок также ограничен при ввозе следующего автомобиля тем же человеком до истечения годового периода. Поэтому покупателю важно заранее оценить не только цену машины, но и будущие расходы на оформление.

После покупки затягивать с регистрацией в России нельзя. Новый владелец должен обратиться за постановкой автомобиля на учет в течение 10 дней после приобретения права собственности.

Перед оплатой особенно важно проверить документы о первоначальном таможенном оформлении, дату выпуска в свободное обращение, VIN, цепочку договоров и сведения для российского электронного паспорта транспортного средства.

Рынок уже отреагировал на новые условия. До 1 декабря 2025 года автомобили мощнее 160 лошадиных сил составляли 63,1 процента импорта подержанных машин через Беларусь, а после реформы их доля снизилась до 26,2 процента.

Беларусь по-прежнему может быть интересна выбором моделей, включая европейские дизельные автомобили, Toyota, Volkswagen, BMW, Kia и Hyundai. Но в 2026 году выгода зависит не только от цены, а прежде всего от мощности, таможенной истории и итогового размера утильсбора.

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