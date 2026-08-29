Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Пельмени чаще всего просто бросают в кипящую воду, а потом добавляют сметану или масло уже в тарелке. Но если хочется получить не обычную варку, а полноценный горячий ужин с соусом, можно вообще обойтись без кастрюли. Замороженные пельмени выкладываем прямо на сковороду, слегка подрумяниваем и затем доводим до готовности в сметанно-сырной заливке.

В итоге внутри остается привычная мясная начинка, а снаружи появляется более интересная текстура. Соус густеет прямо на сковороде, сыр расплавляется, а пельмени пропитываются сливочным вкусом. Отдельно готовить подливу или гарнир уже не требуется.

Что понадобится

На 2–3 порции берем:

замороженные пельмени — 500 г;

сметану — 150 г;

воду — 150 мл;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 столовую ложку;

паприку — ½ чайной ложки;

черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Соль лучше сразу не добавлять. В пельменях и сыре ее уже достаточно, поэтому финальный вкус проще отрегулировать в самом конце.

Замороженные пельмени сразу отправляю на сковороду

Сковороду разогреваем с небольшим количеством масла и выкладываем замороженные пельмени в один слой. Размораживать их заранее не нужно. Обжариваем примерно 4–5 минут на среднем огне, периодически переворачивая, чтобы поверхность слегка подрумянилась.

Сильного цвета добиваться не стоит — на этом этапе пельмени еще сырые внутри. Задача только дать внешней оболочке легкую корочку, которая потом не позволит тесту слишком сильно размокнуть в соусе.

На «Гастрономъ» пельмени тоже предлагают не только варить, но и жарить или запекать с различными соусами. Именно предварительное обжаривание помогает получить совсем другую текстуру привычного полуфабриката.

Весь соус смешиваю в одной кружке

Сметану соединяем с теплой водой, паприкой, черным перцем и измельченным чесноком. Перемешиваем до однородности и выливаем прямо на пельмени.

Жидкость должна закрывать их примерно наполовину, а не полностью. Если пельмени крупные и соуса явно мало, можно добавить еще несколько ложек воды.

После закипания уменьшаем огонь и накрываем сковороду крышкой. Готовим примерно 10–12 минут, один-два раза аккуратно перемешивая, чтобы соус распределялся равномерно.

Похожие варианты пельменей в сливочных и сметанных соусах можно встретить и на «Едим Дома». Такие блюда удобны тем, что пельмени одновременно готовятся и впитывают вкус заливки.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я налила слишком много воды, и получилась почти обычная варка. Теперь соус доходит только примерно до середины пельменей. Тогда снизу они спокойно готовятся, а сверху сохраняют более плотное тесто».

Сыр добавляю только в конце

Когда пельмени уже почти готовы, снимаем крышку и проверяем соус. Если он слишком жидкий, оставляем сковороду открытой на пару минут, чтобы часть влаги испарилась.

Затем посыпаем сверху натертым сыром, снова накрываем крышкой и держим на слабом огне еще 2–3 минуты. Сыр должен полностью расплавиться и соединиться со сметанной основой.

Если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить сулугуни или немного моцареллы. Для более выраженной корочки подойдет обычный твердый сыр.

Важно, чтобы мясная начинка внутри полностью приготовилась. Роспотребнадзор напоминает о необходимости достаточной термической обработки мясных полуфабрикатов, поэтому ориентироваться только на мягкость теста не стоит.

Одна добавка меняет блюдо сильнее всего

Самый простой вариант можно оставить только со сметаной и сыром, но пельмени легко дополнить другими продуктами. Например, вместе с соусом добавить обжаренные шампиньоны или немного мелко нарезанного сладкого перца.

Еще один удачный вариант — мелко нарезанный зеленый лук уже перед подачей. Он дает свежесть и хорошо работает с густым сливочным соусом.

А вот помидоры я бы сюда не добавляла в большом количестве. Они дают слишком много сока, и вместо густой заливки можно получить жидкую подливу.

На следующий день тоже остаются вкусными

После выключения плиты пельмени лучше оставить под крышкой еще на 3–5 минут. Соус немного загустеет, а сыр перестанет тянуться слишком жидко.

Подавать можно прямо со сковороды, посыпав зеленью. Отдельный соус уже не нужен — сметанная заливка остается между пельменями и хорошо собирается ложкой.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самое удобное, что здесь не нужно одновременно следить за кастрюлей, делать соус и потом мыть лишнюю посуду. Все готовится в одной сковороде, а вкус получается намного интереснее обычных отварных пельменей со сметаной».

Если часть блюда останется, на следующий день его можно разогреть на слабом огне, добавив пару ложек воды или молока. Соус снова станет мягким, а пельмени не пересохнут.

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