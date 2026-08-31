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Ученые нашли необычную связь, объясняющую происхождение рака мозга

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые выяснили, почему опухолевый процесс может развиваться в одних участках центральной нервной системы чаще, чем в других. Результаты исследования на плодовых мушках дрозофилах опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В качестве модели специалисты использовали дрозофил. Эти насекомые часто применяются в биологических исследованиях, поскольку позволяют изучать работу генов и развитие клеток.

Исследователи изменили активность генов, которые помогают зрелым нейронам сохранять свои свойства. После вмешательства такие клетки возвращались в состояние, близкое к стволовому, и начинали бесконтрольно делиться.

Аномальные клетки распространялись по всей центральной нервной системе мушек. Однако полноценные опухоли появлялись не везде, а только в отдельных областях.

Ключевую роль в этом процессе сыграл белок Chinmo. Он присутствовал в центральной части мозга и брюшной нервной цепочке — именно там формировались новообразования.

В зрительных долях, где опухоли не возникали, белка Chinmo не было. Это позволило ученым предположить, что для развития опухоли важна не только мутация, но и особенности конкретной ткани.

Дополнительные опыты подтвердили эту зависимость. Когда уровень Chinmo снижали в зонах, склонных к опухолевому росту, развитие новообразований останавливалось.

При искусственном повышении уровня этого белка в зрительных долях, наоборот, запускался опухолевый процесс. Так исследователи показали, что локальная среда может определять уязвимость отдельных участков нервной системы.

У людей белок Chinmo отсутствует, поэтому результаты нельзя напрямую переносить на человеческий мозг. Тем не менее работа указывает на общий принцип: одинаковые клеточные изменения могут приводить к разным последствиям в зависимости от участка ткани.

Авторы считают, что дальнейшее изучение подобных механизмов поможет лучше понять, почему некоторые зоны мозга более восприимчивы к опухолям. В перспективе это может быть важно для поиска способов предотвращать превращение измененных клеток в опухолевые.

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