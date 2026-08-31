Актриса из Челнов выиграла шоу «Погоня» на ТНТ

В новом выпуске шоу «Погоня» на ТНТ победила актриса Альбина Кабалина из Набережных Челнов. Она дошла до финала, выбила из проекта блогера Александра Арзанова и вошла в число победителей выпуска.

Серия вышла в эфир 30 августа. В ней участвовали два представителя Татарстана: Альбина Кабалина и тренер по волейболу Игорь Прохоров из Казани. По правилам проекта, 15 участников должны как можно дольше уходить от ловцов в черных костюмах. Ведущие шоу — Вячеслав Чепурченко и Олег Гаас.

Игра проходила на территории московского Дворца пионеров. Прохоров уверенно начал испытание и быстро получил иммунитет, но позже попал в окружение ловцов и выбыл до финала. После этого он признался, что рассчитывал на победу.

Кабалина с первых минут заявила, что играет сама за себя. Она отказалась ассоциировать себя с Арзановым, с которым ранее конфликтовала в шоу «Большой куш». В первой миссии актриса самостоятельно открыла четыре из пяти флагштоков, а затем прошла задание на выбор точного момента. Давняя травма голеностопа не помешала ей продолжить участие.

Когда ловец настиг Кабалину, она использовала найденные ранее очки ловца и получила второй шанс. Вернувшись в игру, актриса выбила Арзанова и назвала это ответом за «Большой куш».

В финале Кабалина добралась до точки сбора и стала одной из победительниц вместе с актером Денисом Власенко и олимпийским чемпионом Артуром Далалояном.

Общий выигрыш составил 725 тысяч рублей. Свою часть Кабалина планирует потратить на поездку с бабушкой в Париж.