Новости Татарстана

В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан анализирует последствия полного запре...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстан — в списке регионов, которые просчитывают последствия полного запрета на продажу вейпов. Республика попала в число участников опроса ТАСС, охватившего 28 субъектов РФ. В правительстве Татарстана уже изучают, как скажется такая мера на бюджете и налогах.

Среди других регионов, где прорабатывают аналогичные ограничения, — Санкт-Петербург, Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, а также Курская, Ярославская и Калужская области.

Законодательная база для запрета уже есть: президент России подписал закон, разрешающий регионам с 1 марта 2027 года временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Ограничение может действовать до 1 марта 2032 года.

Пока это только оценка последствий, но сам факт включения Татарстана в этот список говорит о серьезности намерений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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