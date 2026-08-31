В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

Татарстан — в списке регионов, которые просчитывают последствия полного запрета на продажу вейпов. Республика попала в число участников опроса ТАСС, охватившего 28 субъектов РФ. В правительстве Татарстана уже изучают, как скажется такая мера на бюджете и налогах.

Среди других регионов, где прорабатывают аналогичные ограничения, — Санкт-Петербург, Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, а также Курская, Ярославская и Калужская области.

Законодательная база для запрета уже есть: президент России подписал закон, разрешающий регионам с 1 марта 2027 года временно запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Ограничение может действовать до 1 марта 2032 года.

Пока это только оценка последствий, но сам факт включения Татарстана в этот список говорит о серьезности намерений.