С 1 сентября вступят в силу новые правила платной медицины

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила предоставления платных медицинских услуг. Новый порядок утвержден постановлением правительства № 659 и будет применяться до 1 сентября 2031 года, следует из данных ГАРАНТ.РУ.

Изменения касаются договоров между пациентами и медицинскими организациями. Документ уточняет, какую информацию клиники должны предоставлять до оказания услуг и какие сведения нужно включать в договор.

Медицинские организации обязаны заранее сообщать пациентам данные об услугах, их стоимости, сроках, порядке оплаты и условиях получения. Также пациенты должны получать информацию о правилах поведения в медорганизации и необходимости соблюдать назначенный режим лечения.

Платные услуги смогут оказываться как в полном объеме стандарта медицинской помощи, так и в виде отдельных консультаций, обследований или вмешательств по просьбе пациента. В некоторых случаях объем такой помощи может превышать стандартный.

Новые правила закрепляют возможность составления сметы. Она может быть твердой или приблизительной, а при требовании пациента, заказчика или клиники становится неотъемлемой частью договора.

Если во время лечения понадобятся дополнительные платные услуги, не предусмотренные договором, медорганизация должна заранее предупредить об этом пациента или заказчика. Оказать такие услуги можно только после получения согласия.

Отдельно прописан порядок заключения договора в пользу другого человека. В таком случае потребуется письменное согласие как заказчика, так и самого пациента, которому будут оказывать медицинскую помощь.

Документ также регулирует дистанционное заключение договоров. Клиники смогут оформлять их через интернет, мобильное приложение или с использованием многофункционального сервиса обмена информацией.

Обновленные правила должны сделать платные медицинские услуги более прозрачными для пациентов. Они уточняют порядок информирования, оплаты, оформления документов и взаимодействия с клиниками в очном и дистанционном формате.

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