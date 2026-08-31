Священники РПЦ раскрыли, как правильно поминать усопших

Священнослужители Русской православной церкви напомнили верующим, что главным способом поминовения умерших родственников считается молитва. После смерти близкого человека в храме обычно заказывают сорокоуст — поминовение на литургии в течение 40 дней, пишет ИА «МедиаПоток».

По словам протоиерея Дмитрия Смирнова, молитва особенно важна в первые сорок дней после кончины человека. В этот период родные могут обратиться в храм и попросить о церковном поминовении усопшего.

Священник отмечал, что молитвы близких имеют для умерших духовное значение. Через них родные выражают любовь, память и заботу о человеке, который ушел из земной жизни.

Протоиерей Андрей Ткачев также говорил, что молиться об умерших нужно не только в храме. По его словам, верующие могут делать это дома и на кладбище.

Особое значение в церковной традиции имеет девятый день после смерти. В этот день рекомендуется посетить храм и по возможности участвовать в литургии.

Иерей Дмитрий Беженарь напомнил, что поминовение может совершаться в разных местах: дома, у могилы и в церкви. При этом главным остается не внешняя форма, а искреннее молитвенное обращение.

Священнослужитель подчеркнул, что православная традиция призывает помнить об усопших, поскольку молитва за них является частью церковной жизни. Физическая смерть, по христианскому пониманию, не отменяет духовной связи между живыми и умершими.

Представители РПЦ сходятся в том, что забота о душе усопшего не должна ограничиваться первыми сорока днями. Молиться за близких можно и дальше — в годовщины, родительские субботы и в обычные дни.

Таким образом, главной данью памяти в православной традиции считаются регулярная молитва, участие в богослужении и подача записок о упокоении. Поминальная трапеза или посещение кладбища имеют значение только тогда, когда не заменяют собой молитву.

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