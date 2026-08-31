Не у нас

Священники РПЦ раскрыли, как правильно поминать усопших

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Священнослужители Русской православной церкви напомнили верующим, что главным способом поминовения умерших родственников считается молитва. После смерти близкого человека в храме обычно заказывают сорокоуст — поминовение на литургии в течение 40 дней, пишет ИА «МедиаПоток».

По словам протоиерея Дмитрия Смирнова, молитва особенно важна в первые сорок дней после кончины человека. В этот период родные могут обратиться в храм и попросить о церковном поминовении усопшего.

Священник отмечал, что молитвы близких имеют для умерших духовное значение. Через них родные выражают любовь, память и заботу о человеке, который ушел из земной жизни.

Протоиерей Андрей Ткачев также говорил, что молиться об умерших нужно не только в храме. По его словам, верующие могут делать это дома и на кладбище.

Особое значение в церковной традиции имеет девятый день после смерти. В этот день рекомендуется посетить храм и по возможности участвовать в литургии.

Иерей Дмитрий Беженарь напомнил, что поминовение может совершаться в разных местах: дома, у могилы и в церкви. При этом главным остается не внешняя форма, а искреннее молитвенное обращение.

Священнослужитель подчеркнул, что православная традиция призывает помнить об усопших, поскольку молитва за них является частью церковной жизни. Физическая смерть, по христианскому пониманию, не отменяет духовной связи между живыми и умершими.

Представители РПЦ сходятся в том, что забота о душе усопшего не должна ограничиваться первыми сорока днями. Молиться за близких можно и дальше — в годовщины, родительские субботы и в обычные дни.

Таким образом, главной данью памяти в православной традиции считаются регулярная молитва, участие в богослужении и подача записок о упокоении. Поминальная трапеза или посещение кладбища имеют значение только тогда, когда не заменяют собой молитву.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

2 часа назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

как появляются клопы в диване от чего

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Гид по Казани

3 дня назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

курсы ведущего в Екатеринбурге

Кулинария

день назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Технологии

7 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

12 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими

Кулинария

день назад

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион
Экономика
55 минут назад

МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

В 2026 году МРОТ в Татарстане составит 27 093 р...

Не у нас

41 минуту назад

Успешный запуск ведет Китай к первой высадке на Луну

Не у нас

43 минуты назад

Шохин предложил «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики РФ

Не у нас

44 минуты назад

Ученые нашли необычную связь, объясняющую происхождение рака мозга

Не у нас

45 минут назад

С 1 сентября вступят в силу новые правила платной медицины
В Татарстане оценивают возможные последствия по...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

Не у нас

47 минут назад

Минздрав РФ принял новые правила оказания стоматологической помощи

Не у нас

48 минут назад

Названа реальная цена китайского авто в России

Не у нас

56 минут назад

Почти 50% предотвратимых случаев рака связаны с двумя факторами
Работа в такси: рассказываем, как выбрать автом...
Интересное в Казани
6 дней назад

Работа в такси: рассказываем, как выбрать автомобиль, который не устанет в казанских пробках