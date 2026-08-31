Минздрав РФ принял новые правила оказания стоматологической помощи

С 1 октября 2026 года в России вступят в силу изменения в порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Соответствующий приказ Минздрава № 696н опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ обновляет правила, по которым организуется лечение взрослых пациентов при стоматологических заболеваниях. Прежний порядок был утвержден приказом Минздрава № 786н от 31 июля 2020 года.

Одно из важных изменений касается болезненных медицинских манипуляций. Если процедура может вызвать боль, стоматологическая помощь должна оказываться с обезболиванием.

При наличии медицинских показаний допускается применение анестезиологического пособия. Таким образом, требования прямо закрепляют необходимость обезболивания при вмешательствах, связанных с болевыми ощущениями.

Новый порядок также уточняет действия стоматолога при выявлении возможных признаков онкологического заболевания. Если во время приема врач заметит симптомы, указывающие на злокачественное новообразование полости рта, пациента должны направить к онкологу.

Изменения затрагивают и оснащение стоматологических поликлиник, кабинетов, отделений и лабораторий. В них должны быть автоматические наружные дефибрилляторы, укладки для оказания первой помощи и средства для профилактики парентеральных инфекций.

Кроме того, в стоматологических организациях должны находиться лекарства и медицинские изделия для помощи при анафилактическом шоке. Эти требования направлены на готовность персонала к экстренным ситуациям.

Расширяется и перечень специалистов, участвующих в оказании первичной стоматологической помощи взрослым. Помимо врачей-стоматологов, в него входят зубные врачи, стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и фельдшеры.

При необходимости такие специалисты должны направлять пациента к врачу соответствующего профиля. Это касается случаев, когда требуется более узкая или специализированная помощь.

Стоматологическая помощь взрослым будет включать первичную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Новые правила устанавливают требования к организации лечения, оснащению кабинетов, обезболиванию и действиям врачей при подозрении на серьезные заболевания полости рта.

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