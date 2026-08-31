Минздрав РФ принял новые правила оказания стоматологической помощи
С 1 октября 2026 года в России вступят в силу изменения в порядок оказания стоматологической помощи взрослым. Соответствующий приказ Минздрава № 696н опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ обновляет правила, по которым организуется лечение взрослых пациентов при стоматологических заболеваниях. Прежний порядок был утвержден приказом Минздрава № 786н от 31 июля 2020 года.
Одно из важных изменений касается болезненных медицинских манипуляций. Если процедура может вызвать боль, стоматологическая помощь должна оказываться с обезболиванием.
При наличии медицинских показаний допускается применение анестезиологического пособия. Таким образом, требования прямо закрепляют необходимость обезболивания при вмешательствах, связанных с болевыми ощущениями.
Новый порядок также уточняет действия стоматолога при выявлении возможных признаков онкологического заболевания. Если во время приема врач заметит симптомы, указывающие на злокачественное новообразование полости рта, пациента должны направить к онкологу.
Изменения затрагивают и оснащение стоматологических поликлиник, кабинетов, отделений и лабораторий. В них должны быть автоматические наружные дефибрилляторы, укладки для оказания первой помощи и средства для профилактики парентеральных инфекций.
Кроме того, в стоматологических организациях должны находиться лекарства и медицинские изделия для помощи при анафилактическом шоке. Эти требования направлены на готовность персонала к экстренным ситуациям.
Расширяется и перечень специалистов, участвующих в оказании первичной стоматологической помощи взрослым. Помимо врачей-стоматологов, в него входят зубные врачи, стоматологические фельдшеры, гигиенисты, зубные техники и фельдшеры.
При необходимости такие специалисты должны направлять пациента к врачу соответствующего профиля. Это касается случаев, когда требуется более узкая или специализированная помощь.
Стоматологическая помощь взрослым будет включать первичную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. Новые правила устанавливают требования к организации лечения, оснащению кабинетов, обезболиванию и действиям врачей при подозрении на серьезные заболевания полости рта.
Рекомендуем также:
- Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
- Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
- Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
- Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
- Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец