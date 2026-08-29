Кулинария

Помидоры не режу в салат: вынимаю середину и разбиваю внутрь яйцо — завтрак выглядит на миллион

Анастасия Шарова Автор статьи
Помидоры с яйцом и сыром в духовке — простой и ...

Про Казань

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Когда дома есть помидоры и яйца, проще всего сделать обычную яичницу. Но те же продукты можно приготовить намного интереснее: превратить помидор в небольшую съедобную формочку, разбить внутрь яйцо, добавить сыр и отправить все в духовку. Получается горячий порционный завтрак, который выглядит заметно сложнее, чем готовится.

Лучше всего для такого рецепта подходят крупные мясистые помидоры. После запекания они становятся мягкими, но сохраняют форму, яйцо готовится прямо внутри, а сыр сверху плавится и слегка подрумянивается.

Что понадобится

На 4 порции берем:

  • крупные помидоры — 4 штуки;

  • яйца — 4 штуки;

  • твердый сыр — 80–100 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • растительное масло — немного для формы;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • укроп или зеленый лук — для подачи.

Помидоры лучше выбирать примерно одинакового размера. Слишком мягкие и переспелые плоды могут потерять форму в духовке, а в небольших томатах крупное яйцо просто не поместится.

Сначала освобождаю середину

У каждого помидора срезаем верхушку. Чайной ложкой аккуратно убираем семена и жидкую часть мякоти, стараясь не повредить стенки. Затем слегка подсаливаем помидоры изнутри и переворачиваем срезом вниз примерно на 5–10 минут.

Этот прием нужен для того, чтобы избавиться от части лишнего сока. Если пропустить этап, после запекания внутри может оказаться слишком много жидкости.

Похожий способ подготовки овощей используют и в рецептах фаршированных помидоров на «Гастрономъ», где томаты запекают с различными начинками и отдельно следят за тем, чтобы внутри не оставалось слишком много сока.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я не стала переворачивать помидоры после того, как вынула мякоть. В духовке внутри собралось довольно много жидкости, и яйцо получилось словно в бульоне. Теперь обязательно даю томатам несколько минут постоять срезом вниз — разница заметная».

Яйцо разбиваю прямо в помидор

На дно каждого помидора кладем немного тертого сыра и совсем чуть-чуть измельченного чеснока. После этого аккуратно разбиваем внутрь яйцо.


Про Казань

Если помидор оказался небольшим, лучше сначала разбить яйцо в отдельную чашку. Тогда можно добавить весь желток и только часть белка, не заполняя овощ до самого края.

Сверху добавляем черный перец и еще немного сыра. С солью лучше не перебарщивать: помидор уже был подсолен, а сыр тоже дает соленость.

На Food.ru в рецептах запеченных помидоров с яйцом также советуют следить за соотношением размера томата и яйца. Крупные плотные плоды значительно удобнее для такой начинки.

В духовке главное — следить за яйцом

Форму слегка смазываем растительным маслом и ставим помидоры достаточно плотно, чтобы они не заваливались набок. Отправляем в духовку, разогретую до 180–190 градусов.

Запекаем примерно 15–20 минут. Точное время зависит от размера помидоров и желаемой консистенции желтка. Белок к моменту подачи должен полностью схватиться, а желток можно оставить более мягким или довести до плотного состояния.

Сыр сверху я предпочитаю добавлять не весь сразу. Часть кладу внутрь, а оставшийся сыр распределяю примерно за 5 минут до готовности. Тогда он успевает расплавиться и слегка подрумяниться, но не становится жестким.

Сытнее получается с одной добавкой

Если хочется сделать блюдо плотнее, перед яйцом можно положить на дно немного готовой начинки. Подойдут мелко нарезанная ветчина, обжаренные грибы или кусочки уже приготовленной курицы.

Но начинки нужно совсем немного. Если заполнить половину помидора мясом или грибами, целое яйцо уже не поместится.

Похожие сочетания овощей, яиц и сыра встречаются и на «Едим Дома», где овощи часто используют как основу для порционных запеченных блюд.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сначала я приготовила по одному помидору на человека и думала, что этого хватит. Оказалось, такой завтрак съедается очень быстро. Теперь либо беру по два крупных помидора на порцию, либо обязательно делаю горячие тосты — ими особенно вкусно собирать сок, сыр и мягкий желток».

Подаю прямо из духовки

После приготовления помидорам лучше дать постоять буквально 2–3 минуты. Затем сверху добавляем укроп или зеленый лук и подаем горячими.

Отдельный сложный гарнир здесь не нужен. Достаточно тоста, кусочка свежего хлеба или простого овощного салата.

Самое удобное в рецепте — почти полное отсутствие активной готовки. Нужно только подготовить помидоры, положить сыр, разбить яйца и поставить форму в духовку. В результате обычные яйца и томаты превращаются в завтрак, который выглядит так, будто над ним пришлось возиться намного дольше.

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