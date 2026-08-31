Шохин предложил «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики РФ
Глава РСПП Александр Шохин считает, что новую экономическую модель России можно выстроить вокруг трех ключевых направлений: человека, бизнеса и технологий. Об этом он рассказал РБК перед Восточным экономическим форумом — 2026.
По словам Шохина, предложенные ранее «семь столпов» будущей экономической модели можно свести к «трем китам». Он назвал ими развитие людей, предпринимательства и инновационных решений.
Первым направлением глава РСПП считает человека. В эту сферу входят инвестиции в образование, здравоохранение, комфортную среду для жизни, инфраструктуру и возможности для саморазвития.
Шохин отметил, что такие вложения полностью окупаются. По его словам, ответственное отношение к сотрудникам и жителям регионов присутствия остается базовым принципом работы компаний — членов РСПП.
Вторым «китом» он назвал частный бизнес. Шохин считает предпринимателя одним из главных источников развития экономики благодаря скорости принятия решений, гибкости и личной вовлеченности.
При этом бизнес, по мнению главы РСПП, должен чувствовать защищенность. Для предпринимателей особенно важны предсказуемость и прогнозируемость фискальных, регуляторных и других условий.
Третьим направлением стали инновационные технологические решения. Шохин отметил, что они могут применяться в госуправлении, социальной сфере, предпринимательстве, энергетике и инфраструктуре.
Ранее аналитический центр «Третий Рим», работающий на базе РАНХиГС, представил доклад о «семи столпах» новой экономической модели России. В их число вошли инфраструктура и регионы, новое технологическое ядро, платформизация отраслей, новая экономика, перестройка подготовки кадров, обеление экономики и рост доступности капитала для частного сектора.
Авторы доклада считают, что сочетание этих направлений может вывести российскую экономику на рост от 3 процентов в год. Новый экономический цикл с опорой на такие принципы они предлагают начать с 2027 года.
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