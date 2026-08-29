Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

В сезон кабачков быстро заканчиваются идеи, куда девать очередной урожай. Жарить кружочками надоедает, оладьи требуют стоять возле сковороды, а сложную запеканку вечером готовить не всегда хочется. Поэтому кабачок можно просто натереть, соединить с двумя яйцами и сыром и приготовить большую лепешку сразу на всю семью.

Получается что-то среднее между овощным пирогом и большим кабачковым драником. Снаружи появляется румяная корочка, внутри масса остается мягкой и сочной, а сыр делает вкус значительно ярче. Особенно хорош рецепт тем, что кабачок здесь не приходится предварительно обжаривать.

Что понадобится

Для большой кабачковой лепешки берем:

кабачок — 500–600 г;

яйца — 2 штуки;

твердый сыр — 100 г;

муку — 3–4 столовые ложки;

чеснок — 1–2 зубчика;

укроп — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для формы.

Молодой кабачок можно использовать вместе с кожицей и семенами. У зрелых плодов лучше удалить жесткую кожуру и крупные семечки, оставив для блюда только мякоть.

Кабачок натираю, но сразу яйца не добавляю

Кабачок натираем на крупной терке, немного солим и оставляем примерно на 10 минут. За это время овощ отдаст заметное количество жидкости. Ее обязательно отжимаем руками — чем меньше лишней влаги останется, тем плотнее получится готовое блюдо.

Этот этап пропускать не стоит. В кабачках много воды, поэтому без отжимания масса может получиться слишком жидкой, а вместо румяной лепешки выйдет мягкая овощная запеканка. На «Гастрономъ» при приготовлении кабачковых оладий также рекомендуют избавляться от лишней жидкости в натертых овощах, чтобы получить правильную консистенцию.

Только после этого разбиваем в миску два яйца. Добавляем натертый сыр, измельченный чеснок, зелень и черный перец, затем все хорошо перемешиваем.

Муки кладу совсем немного

Следом добавляем 3 столовые ложки муки и снова перемешиваем. Масса должна быть густой и держаться на ложке, но превращать ее в плотное тесто не нужно. Если кабачок удалось хорошо отжать, указанного количества муки обычно хватает.

Если смесь остается слишком жидкой, добавляем еще одну ложку. Сразу всыпать много муки не стоит: она забивает вкус овощей и после приготовления делает середину тяжелой.

В рецептах кабачковых блюд на «Едим Дома» овощи также часто соединяют с яйцами, сыром, зеленью и небольшим количеством муки. Такое сочетание удобно тем, что базовый рецепт легко менять, добавляя новые специи или начинку.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я пожалела кабачок и отжала его совсем немного. В итоге пришлось досыпать муку, а вкус получился больше похожим на тесто с овощами. Теперь выжимаю мякоть хорошо и муки добавляю минимум — тогда внутри действительно чувствуется кабачок и расплавленный сыр».

Выкладываю всю массу сразу

Форму для запекания слегка смазываем растительным маслом и распределяем кабачковую массу слоем примерно 2–3 сантиметра. Слишком толстую лепешку делать не стоит: середина будет готовиться долго, пока края уже начнут подсыхать.

Ставим форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25–35 минут. Точное время зависит от толщины слоя и особенностей духовки. Сверху должна появиться заметная золотистая корочка, а середина — полностью схватиться.

При желании за 5–7 минут до готовности поверхность можно дополнительно посыпать небольшим количеством сыра. Тогда сверху получится более выраженная корочка.

Есть один ингредиент, который полностью меняет вкус

Базовый вариант хорош сам по себе, но кабачок легко принимает вкус других продуктов. Например, в массу можно добавить мелко нарезанную ветчину, немного обжаренных шампиньонов или сладкий перец.

Если хочется более выраженного сырного вкуса, часть обычного твердого сыра можно заменить сулугуни. Для более легкого варианта подойдет небольшое количество творога — он сделает середину нежнее.

Со специями тоже можно экспериментировать. Помимо черного перца, кабачку подходят паприка, сушеный чеснок и смесь итальянских трав. Главное — не добавлять сразу слишком много приправ, чтобы не потерять вкус самого овоща.

Соус готовится быстрее самой лепешки

Пока кабачок находится в духовке, смешиваем несколько ложек сметаны с укропом и небольшим количеством измельченного чеснока. Добавляем щепотку соли — простой холодный соус готов.

Горячую лепешку после духовки лучше оставить примерно на 5–10 минут. Она немного уплотнится и будет легче нарезаться на аккуратные кусочки. Подавать можно как самостоятельное блюдо или вместо овощного гарнира к мясу и курице.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего рецепт выручает тем, что не нужно жарить десять отдельных оладий. Натерла один кабачок, смешала все в миске и отправила в духовку. А когда сверху появляется сырная корочка, домашние вообще перестают воспринимать это как очередное блюдо из кабачков».

На следующий день лепешку можно разогреть на сухой сковороде или несколько минут подержать в духовке. Но вкуснее всего она остается теплой сразу после приготовления, когда края еще слегка хрустят, а сыр внутри мягкий.

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