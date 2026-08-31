Названа реальная цена китайского авто в России

Средняя стоимость нового китайского автомобиля в России достигла 3,8 миллиона рублей. Такие данные перед Восточным экономическим форумом привел генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь, сообщает «Взгляд».

По словам дипломата, самые востребованные модели из Китая обычно стоят дешевле среднего показателя. Их цена чаще находится в диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей.

У Дэминь отметил, что китайские автомобили продолжают занимать заметное место на российском рынке. За первые семь месяцев 2026 года в России было продано почти 299 тысяч новых машин китайских марок.

Такой объем обеспечил брендам из КНР 40,9 процента российского автомобильного рынка. Это подтверждает высокий спрос на автомобили из Китая среди российских покупателей.

Среди наиболее заметных марок генконсул назвал Haval, Geely и Changan. Также он отметил Jetour и Jaecoo, которые сравнительно недавно укрепили позиции на российском рынке.

Интервью было дано накануне Восточного экономического форума. Мероприятие пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года.

Высокий интерес к китайским автомобилям связывают с расширением модельного ряда и изменением структуры российского авторынка. Производители из КНР активно предлагают кроссоверы и другие модели, ориентированные на местные условия эксплуатации.

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