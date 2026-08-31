Не у нас

Успешный запуск ведет Китай к первой высадке на Луну

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-23» успешно состыковался с орбитальной станцией «Тяньгун». Стыковка прошла 25 мая 2026 года в 02:45 по пекинскому времени и заняла около 3,5 часа, сообщает Xinhua.

Корабль был запущен 24 мая с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» стартовала в 23:08 по пекинскому времени.

Примерно через несколько минут после запуска корабль отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Китайское управление пилотируемой космонавтики заявило, что старт прошел успешно.

«Шэньчжоу-23» выполнил быструю автоматическую стыковку с радиальным портом базового модуля «Тяньхэ». После этого экипаж должен был перейти на станцию и встретиться с космонавтами предыдущей экспедиции.

В состав новой миссии вошли Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Ли Цзяин стал первым участником пилотируемой космической программы Китая из Гонконга.

Перед запуском на космодроме прошла торжественная церемония проводов экипажа. Космонавтов провожали с китайскими флагами.

На борту станции участникам экспедиции предстоит проводить научные и прикладные эксперименты. Среди направлений названы исследования, связанные с длительным пребыванием человека в космосе и работой в условиях микрогравитации.

Особенность миссии состоит в том, что один из членов экипажа должен остаться на орбите примерно на год. Имя этого участника планировалось определить позднее, с учетом хода экспедиции.

Годовой полет нужен для изучения влияния длительной невесомости на организм человека. Эти данные важны для подготовки будущих дальних пилотируемых миссий.

Миссия «Шэньчжоу-23» связана с более широкими планами Китая по развитию пилотируемой космонавтики. КНР рассчитывает высадить своих космонавтов на Луне до 2030 года.

Рекомендуем также:

  1. Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»
  2. Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно
  3. Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями
  4. Бодрость без кофеина из кофейной чашки: какой китайский чай выбрать для энергии
  5. Кабачки и куриное филе на одной сковороде: секрет нежного вкуса оказался совсем не в сливках

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Интересное в Казани

2 часа назад

Выбрать автошколу в Казани сложнее, чем кажется: сравнили рейтинг, отзывы и статистику сдачи экзаменов

какого цвета тараканы

Кулинария

день назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю и добавляю 2 яйца — семья просит готовить через день

Гид по Казани

3 дня назад

Где отдохнуть? Лучшие места для перезагрузки рядом с Казанью

изучение армянского языка в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Интересное в Казани

2 часа назад

Место на кладбище бесплатно, а копка стоит как половина похорон: рассказываем, сколько на самом деле казанцы платят за погребение

Кулинария

день назад

Гречку теперь готовлю только так: смешиваю с фаршем и отправляю в духовку — даже гарнир отдельно не нужен

Технологии

7 часов назад

Известия выбрали самые ожидаемые игры сентября

Кулинария

12 часов назад

Пирожки быстро черствеют уже к вечеру: одна мелочь после духовки помогает им дольше оставаться мягкими
Экономика
55 минут назад

МРОТ 2026 в Татарстане: величина и на что влияет

В 2026 году МРОТ в Татарстане составит 27 093 р...

Не у нас

43 минуты назад

Шохин предложил «трех китов» вместо «семи столпов» новой экономики РФ

Не у нас

44 минуты назад

Ученые нашли необычную связь, объясняющую происхождение рака мозга

Не у нас

45 минут назад

С 1 сентября вступят в силу новые правила платной медицины

Не у нас

47 минут назад

Минздрав РФ принял новые правила оказания стоматологической помощи
В Татарстане оценивают возможные последствия по...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане оценивают возможные последствия полного запрета вейпов

Не у нас

48 минут назад

Названа реальная цена китайского авто в России

Не у нас

56 минут назад

Почти 50% предотвратимых случаев рака связаны с двумя факторами

Технологии

2 часа назад

ИИ создал 1655 фальшивых учёных в научном репозитории Zenodo
В путешествии характер автомобиля виден без при...
Интересное в Казани
6 дней назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу