Успешный запуск ведет Китай к первой высадке на Луну

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-23» успешно состыковался с орбитальной станцией «Тяньгун». Стыковка прошла 25 мая 2026 года в 02:45 по пекинскому времени и заняла около 3,5 часа, сообщает Xinhua.

Корабль был запущен 24 мая с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» стартовала в 23:08 по пекинскому времени.

Примерно через несколько минут после запуска корабль отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту. Китайское управление пилотируемой космонавтики заявило, что старт прошел успешно.

«Шэньчжоу-23» выполнил быструю автоматическую стыковку с радиальным портом базового модуля «Тяньхэ». После этого экипаж должен был перейти на станцию и встретиться с космонавтами предыдущей экспедиции.

В состав новой миссии вошли Чжу Янчжу, Чжан Чжиюань и Ли Цзяин. Ли Цзяин стал первым участником пилотируемой космической программы Китая из Гонконга.

Перед запуском на космодроме прошла торжественная церемония проводов экипажа. Космонавтов провожали с китайскими флагами.

На борту станции участникам экспедиции предстоит проводить научные и прикладные эксперименты. Среди направлений названы исследования, связанные с длительным пребыванием человека в космосе и работой в условиях микрогравитации.

Особенность миссии состоит в том, что один из членов экипажа должен остаться на орбите примерно на год. Имя этого участника планировалось определить позднее, с учетом хода экспедиции.

Годовой полет нужен для изучения влияния длительной невесомости на организм человека. Эти данные важны для подготовки будущих дальних пилотируемых миссий.

Миссия «Шэньчжоу-23» связана с более широкими планами Китая по развитию пилотируемой космонавтики. КНР рассчитывает высадить своих космонавтов на Луне до 2030 года.

Рекомендуем также: