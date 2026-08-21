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В Сети ищут способы удалить «вотермарки» из текста ИИ Anthropic

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания Anthropic начала добавлять невидимые машиночитаемые метки в тексты, созданные нейросетью Claude. После этого пользователи стали активнее искать способы удаления таких водяных знаков, сообщает Ferra.ru.

По данным издания, за неделю количество поисковых запросов вроде «как удалить водяной знак ИИ» выросло на 60%. Интерес к теме усилился после того, как стало известно о внедрении маркировки в тексты Claude.

Anthropic объясняет появление таких меток требованиями к прозрачности искусственного интеллекта. По данным The Verge, компания связывает это с нормами Европейского союза, которые требуют машиночитаемой маркировки созданного или измененного искусственным интеллектом контента.

На фоне этого на GitHub получил популярность проект, предлагающий инструмент для удаления подобных меток. По данным Business Insider, один из таких проектов собрал более 14 тысяч отметок одобрения, а пользователи начали активно обсуждать, можно ли убрать маркировку из текстов.

Часть пользователей опасается, что наличие водяного знака может привести к ошибочной оценке материала как полностью созданного искусственным интеллектом. Такая проблема особенно волнует тех, кто использует нейросеть только для исправления грамматики или редактуры уже написанного текста.

Также звучат опасения, что компании, разрабатывающие искусственный интеллект, могут использовать такие метки для заявлений о правах на контент. При этом публичных данных о том, что подобные претензии уже применяются к пользовательским текстам, в материале не приводится.

Эксперты отмечают, что пока нельзя уверенно проверить эффективность инструментов для удаления таких меток. По данным BleepingComputer, Anthropic не раскрывала полный механизм работы текстового водяного знака и не публиковала открытый инструмент для его проверки.

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