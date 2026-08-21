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Финэксперт Модель посоветовал выйти из всех сервисов перед утилизацией телефона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Перед продажей, передачей другому человеку или утилизацией смартфона недостаточно просто удалить файлы и приложения. Важно заранее выйти из сервисов, где использовались логин и пароль, рассказал финансовый эксперт Дмитрий Модель в беседе с KP.RU.

По словам специалиста, если этого не сделать, новый владелец устройства при определенных условиях сможет восстановить часть данных или получить доступ к учетным записям.

Модель посоветовал выйти из всех приложений, игровых платформ и сервисов, где была выполнена авторизация. Также необходимо удалить сохраненные в браузерах пароли, которые используются для автоматического заполнения форм.

Отдельно эксперт рекомендовал отвязать устройство от учетной записи производителя. Речь может идти, например, об Apple ID или аккаунте Google.

Только после этого, по словам Моделя, стоит выполнять полный сброс смартфона до заводских настроек. Такой порядок действий снижает риск передачи личной информации посторонним.

Эксперт также напомнил о сим-карте и карте памяти. В спешке пользователи иногда оставляют их в телефоне, хотя на таких носителях могут сохраняться контакты, сообщения, фотографии и другие данные.

По словам Моделя, даже такая деталь при попадании в чужие руки может привести к проблемам. Поэтому перед утилизацией или продажей гаджета нужно обязательно проверить все разъемы и извлечь дополнительные носители.

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