В Татарстане стартовал «ИнформУИК»: более 3 тысяч обходчиков расскажут избирателям о выборах в сентябре

С 20 августа в России стартовал информационный проект «ИнформУИК» – это адресное информирование избирателей о выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

В Татарстане проект реализуется в Казани и Набережных Челнах. В работе задействованы 10 территориальных и 609 участковых избирательных комиссий. Всего к адресному информированию избирателей республики привлечены 3250 специально обученных членов комиссий.

«Главная ценность «ИнформУИК» – в живом диалоге с избирателями. Мы не просто рассказываем человеку о предстоящих выборах, мы стараемся понять, какие вопросы у него возникают, насколько ему понятны существующие возможности для голосования. Кроме того, это дополнительный канал обратной связи, который поможет избирательной системе быть еще ближе к людям», - отметил Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«ИнформУИК» – это общефедеральный проект, впервые реализованный в 2024 году на выборах Президента Российской Федерации. Обходчики одеты в специальную экипировку: накидку с логотипом избирательной кампании и бейсболку. Также при себе каждый член участковой комиссии должен иметь удостоверение личности и бейдж с печатью.

Жителям Татарстана расскажут о различных способах голосования. В частности, если избиратель не сможет прийти на участок для голосования по состоянию здоровья или по другой уважительной причине, то обходчик поможет оформить заявление для голосования на дому и заранее выбрать удобное время для визита членов комиссии.

Кроме того, граждан проинформируют о возможностях сервиса «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения в дни голосования.

Такая работа продлится до 15 сентября. Выборы депутатов Государственной Думы России, дополнительные выборы депутата Государственного Совета Татарстана и довыборы депутатов представительных органов МСУ состоятся 18, 19 и 20 сентября 2026 года.