Технологии

Пользователи ищут способ удалить невидимые метки ИИ из текстов Claude

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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После того как Anthropic начала помечать сгенерированные моделью Claude тексты невидимыми метками, пользователи стали активно искать способы от них избавиться. Об этом сообщает RUNET.

По данным Ferra, за неделю количество запросов вроде «как убрать водяной знак ИИ» увеличилось на 60%. На GitHub уже появился инструмент для удаления таких меток: проект собрал более 15 тысяч звёзд и множество загрузок.

Пользователи опасаются, что наличие вотермарки может привести к признанию всего материала созданным искусственным интеллектом, даже если нейросеть лишь исправляла грамматику. Кроме того, ИИ-компании могут использовать метки для защиты своих прав на контент.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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