Консульство Италии держит загранпаспорта россиян по 2,5 месяца

Российские туристки столкнулись с длительным ожиданием итальянских виз и возврата загранпаспортов. Одна из заявительниц подала документы еще 14 мая, но к середине августа так и не получила паспорт, пишет «Лента.ру».

По словам россиянки Александры, на момент подачи документов срок рассмотрения составлял 45–60 дней. Однако 29 июня условия изменились, а решение по ее заявке так и не было принято в ожидаемые сроки.

Туристка рассказала, что из-за задержки семья потеряла около 8 тысяч евро, или примерно 780 тысяч рублей. Она также пожаловалась на сложности с самостоятельной записью в московский офис визового центра Almaviva.

По словам Александры, свободные слоты почти невозможно найти, а посредники или автоматизированные сервисы берут за запись от 10 до 20 тысяч рублей. При этом даже после подачи документов ожидание ответа от консульства может растянуться на месяцы.

Еще одна туристка, Людмила, подала документы 27 мая в визовый центр VMS. Ее вылет был запланирован на 27 июля, а срок рассмотрения также назывался в пределах 45–60 дней.

Ближе к концу июля женщине сообщили, что паспорт смогут вернуть не раньше 5 августа. Ее молодой человек получил визу, однако документы самой Людмилы к моменту публикации так и не вернули.

По словам туристки, обращения и просьбы ускорить процесс результата не дали. Позже ей ответили, что документы рассмотрены, но фактически паспорт она все еще не получила.

Ранее в материалах о получении итальянской визы для россиян указывалось, что в высокий сезон сроки рассмотрения могут заметно увеличиваться. Однако заявители жалуются, что фактическое ожидание в отдельных случаях превышает даже обновленные ориентиры.

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