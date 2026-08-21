Остатки курицы смешиваю с сыром и заворачиваю в лаваш: ужин готов за несколько минут

После ужина в холодильнике нередко остается одна куриная грудка, бедро или несколько кусочков запеченной курицы. На полноценное блюдо для семьи этого уже мало, а разогревать мясо в третий раз не хочется. В таких случаях тонкий лаваш помогает превратить остатки в совершенно новый ужин.

Курицу мелко нарезаю, добавляю сыр и немного зелени, заворачиваю начинку в лаваш и подрумяниваю на сухой сковороде. За несколько минут оболочка становится хрустящей, сыр расплавляется, а мясо внутри снова получается сочным.

На один лаваш хватает небольшой порции курицы

Точные пропорции здесь не принципиальны. Это как раз тот рецепт, который удобно подстраивать под содержимое холодильника.

На 3–4 порции понадобится:

тонкий лаваш — 1 большой лист;

готовая курица — 250–300 г;

сыр — 100–120 г;

сметана или натуральный йогурт — 1–2 ст. ложки;

зелень — по вкусу;

соль и перец — при необходимости.

Если курица уже была хорошо приправлена при запекании, дополнительной соли может вообще не понадобиться.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Такой лаваш чаще всего готовлю именно после запеченной курицы. Отдельно кусочки мяса на следующий день уже никто особенно не хочет, а стоит нарезать их помельче, добавить сыр и подрумянить в лаваше — получается ощущение совершенно другого блюда».

Сухую грудку смешиваю с ложкой сметаны

Если осталось сочное мясо с бедра, дополнительных ингредиентов почти не требуется. А вот вчерашняя грудка после повторного нагревания легко становится сухой.

Поэтому измельченное мясо смешиваю с небольшим количеством сметаны или натурального йогурта. Много соуса не добавляю: слишком влажная начинка размочит тонкий лаваш, и вместо хрустящей корочки получится мягкий конверт.

Сюда же можно добавить зеленый лук, укроп или немного сладкого перца.

Сыр натираю, а не кладу толстым куском

Натертый сыр распределяется по начинке равномернее и успевает быстро расплавиться. Подойдет любой привычный полутвердый сыр, который хорошо ведет себя при нагревании.

Лаваш разрезаю на прямоугольники, распределяю начинку ближе к одному краю и сворачиваю плотными конвертами. Слишком много курицы класть не стоит — переполненный лаваш начинает раскрываться при переворачивании.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первое время пыталась положить внутрь как можно больше начинки, и половина сыра оказывалась на сковороде. Теперь делаю небольшие плотные конверты. Они хорошо переворачиваются, а начинки все равно получается достаточно — особенно если курицу нарезать мелко».

Масло на сковороду можно вообще не добавлять

Конвертики выкладываю швом вниз на хорошо разогретую сухую сковороду. Готовлю на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны.

Сильный нагрев здесь только мешает: тонкий лаваш быстро подгорает, тогда как сыру внутри требуется немного времени, чтобы расплавиться. При необходимости после переворачивания накрываю сковороду крышкой буквально на минуту.

Если хочется более выраженной корочки, поверхность лаваша можно совсем немного смазать растительным маслом.

Остатки курицы должны быть свежими

Рецепт подходит для готовой курицы, которая после предыдущего приема пищи хранилась в холодильнике. Если мясо долго находилось при комнатной температуре или появились неприятный запах, слизистая поверхность и другие признаки порчи, повторный нагрев его не спасет.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать условия хранения готовых блюд и не оставлять скоропортящиеся продукты надолго вне холодильника. При повторном использовании готовой птицы начинку следует хорошо прогреть.

За несколько минут получается уже не вчерашний ужин

Главное преимущество рецепта в том, что специально готовить мясо не требуется. Пока нагревается сковорода, успеваю нарезать курицу, натереть сыр и собрать конвертики.

Смешиваю остатки курицы с сыром, добавляю немного сметаны, заворачиваю в тонкий лаваш и обжариваю с двух сторон. На столе появляется горячий ужин с хрустящей корочкой, в котором вчерашнюю курицу уже практически никто не узнает.

Может быть интересно